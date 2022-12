"Promi Big Brother": Katy spricht über ihre lesbische "Episode"

Heute, 02:35h, noch kein Kommentar

Im "Frauenknast" wurde Katy Karrenbauer als lesbische Insassin Walter zum Kult. Die sexuelle Orientierung der Schauspielerin selbst war danach immer wieder Thema in den Medien – und ist es auch bei "Promi Big Brother": "Ich habe schon sehr früh festgestellt, dass ich nicht auf Frauen stehe. Diese Sexualität hatte ich nicht. Ich habe es ausprobiert, aber das ist nicht meins", verrät Katy Karrenbauer in der am Montagabend gezeigten Folge.



Micaela Schäfer spitzt die Ohren: "So richtig intensiv?". Die Schauspielerin nickt und geht ins Detail: "Da war ich 21 oder so. Mein damaliger Freund hatte zwei Frauen kennengelernt und ich merkte sofort, diese beiden Frauen sind zusammen." Für kurze Zeit wohnte Katy mit ihnen in einer Wohnung – da kam es zum Austausch von Zärtlichkeiten zwischen ihr und einer der Frauen: "Irgendwann haben wir geknutscht und das hat mir gefallen. Das war ganz intensiv."



Glomex-Video | Katy kissed a girl: "Da war sie dann in meinem Bett"

|

Tage später habe die Frau dann einfach in ihrem Bett gelegen, so Katy Karrenbauer weiter. "Wir haben dann miteinander geschlafen, ich kannte das gar nicht. Aber dann sagte sie, du bist eine tolle Liebhaberin. Da war ich dann sehr verschreckt, denn das wollte ich ja gar nicht sein, denn ich hatte ja einen Freund. Für mich war das nur eine Episode, und ich hatte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich wusste dann sicher, dass das nicht meine Sexualität ist."

Sam Dylan hat noch nie Sextoys ausprobiert



"Das ist alles voll nicht mein Ding": Mit Dildos & Co. kann Sam Dylan nichts anfangen (Bild: Sat.1)

Zu einer etwas anderen Klarstellung sah sich Sam Dylan in der am Montag gezeigten Sendung genötigt: Im Sextoy-Ranking am Vortag trauten die Bewohner*innen Dylan und Micaela Schäfer zu, am meisten Sex-Spielzeug zu besitzen. Ein Trugschluss, wie sich im Gespräch der beiden Ranglistenersten herausstellt.

"Da wäre ich wirklich beleidigt gewesen, wenn ihr mich nicht auf den ersten Platz gesetzt hättet", witzelt das Nacktmodel gegenüber Sam – und entlockt ihm damit ein Geständnis: Er ist auf diesem Gebiet vollkommen blank. "Ich habe das auch noch nie ausprobiert, das ist alles voll nicht mein Ding", gibt er zu.



Glomex-Video | Nix los in der Hos: Ist Sam Dylan prüde?

|

Für Micaela unverständlich, das muss man doch mal ausprobieren, es gibt doch so viele Möglichkeiten. Sam wiegelt ab. "Mir ist das alles zu unecht. Ich kann dazu nichts sagen", so der schwule Reality-Star und zeigt in die Runde. "Es gibt vielleicht andere hier, die das schon ausprobiert haben. Rainer, das könnte ich mir vorstellen! Da ist wahrscheinlich noch Menderes vor mir." (cw/pm)