Langjähriger Pornostar Tyler Roberts ist tot

Tyler Roberts wurde nur 34 Jahre alt (Bild: MEN)

Heute, 10:35h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Pornodarsteller Eric Hazen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tyler Roberts, ist am Freitag gestorben. Er wurde nur 34 Jahre alt. Das teilte sein Partner Aaron Thomas mit. Thomas hatte bereits Mitte November mitgeteilt, dass Roberts wegen Organversagens auf der Intensivstation liegt und "um sein Leben kämpft".



Am Samstag erklärte Thomas in sozialen Netzwerken: "Ich bin untröstlich mitteilen zu müssen, dass mein Liebster gestern gestorben ist." Nun sei die Trauer bei ihm und seiner Familie groß. Er empfahl anderen: "Zeigt eure Liebe und sagt allen, bei denen es möglich ist, dass ihr sie liebt, als wäre es das letzte Mal." Weiter erklärte Thomas: "Ich liebe dich, Alter. Jetzt kannst du ruhen."

"Danke, dass ich dich dafür lieben durfte, wer du bist"

Thomas schrieb außerdem, dass ihm sein Partner geholfen habe, "zu wachsen und mich weiterzuentwickeln, wie ich es nie für möglich gehalten hätte". Er habe die Liebe seines Lebens verloren. "Ich bin so dankbar, dass ich dich all die Jahre gekannt und geliebt habe." An seinen verstorbenen Partner gerichtet erklärte er: "Ich weiß, du hast mich weinen gesehen; du hast Witze darüber gemacht, dass ich mich wie ein Mädchen verhalte, weil du es gehasst hast, wenn ich unglücklich war. Du hast mich von hinten umarmt, wenn ich es brauchte, aber nicht fragen wollte. Du hast wenig schmeichelhafte Bilder von mir im Bett gemacht und immer noch gedacht, dass ich der hübscheste Mann der Welt bin. Danke, dass du mich so gesehen hast, wie ich bin, und danke, dass ich dich dafür lieben durfte, wer du bist."







Roberts sei in Palm Springs (US-Bundesstaat Florida) im Urlaub gewesen, als bei ihm festgestellt worden sei, dass sein Herz, seine Leber und seine Niere versagten. Seine Familie hatte daraufhin auf der Plattform Gofundme um Spenden gebeten, um seine Rechnungen, insbesondere für den Krankenhausaufenthalt, bezahlen zu können. Insgesamt haben rund 240 Menschen mehr als 15.500 Dollar gespendet.



Der 1,93 Meter große Roberts hatte sein Pornodebüt 2008 gegeben. Er war für sein unwiderstehliches Lächeln bekannt und arbeitete in Dutzenden Szenen für große Labels wie Falcon oder MEN. Seine Filme trugen Namen wie "Meat Market", "Service Me" oder "Raw Fuck Revelations". (cw)