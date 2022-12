Sam Dylan: Ich habe einen Bundesliga-Spieler geküsst

Heute, 02:11h, noch kein Kommentar

Das Thema Homosexualität im Profifußball darf natürlich auch bei "Promi Big Brother" nicht fehlen. In dem am Dienstagabend auf Sat.1 gezeigten Halbfinale behauptete der schwule Reality-TV-Darsteller Sam Dylan (31), dass er von einem Bundesliga-Spieler über eine Dating-App kontaktiert worden sei. Sie hätten sich verabredet, und in seiner Wohnung sei es sogar zu einem Kuss gekommen.



Glomex-Video | Sam Dylan erzählt von einem Kuss mit einem Fußballer

|

Den Namen des Spielers verriet Dylan nicht. Der Fußballer soll jedoch nach direkter Nachfrage vehement bestritten haben, schwul zu sein: "Nein, wie kannst du so etwas sagen, das stimmt alles gar nicht, wenn überhaupt bin ich gerade ein bisschen bi und es ist vielleicht auch nur eine Phase." Zudem hätte der Sportler erklärt, sich ohnehin niemals outen zu wollen – aus Angst vor Beschimpfungen im Stadion.

"Fünf sind einer zu viel": Das sind die vier Finalist*innen

Zuvor war das Halbfinale von "Promi Big Brother" mit einem weiteren Exit gestartet. Rainer Gottwald (56) und Katy Karrenbauer (59) standen auf der Nominierungsliste – für die "Hinter Gittern"-Schauspielerin hat es nicht gereicht – sie schied kurz vor dem Finale aus. Karrenbauer nahm es dennoch gelassen. "Mir war klar, dass ich auf der Liste lande", sagte sie im Anschluss auf der Couch von Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44). Aber es sei auch eine "wunderbare Reise" gewesen, "ich möchte die überhaupt nicht missen". Erst am Montag hatte Karrenbauer in der Sendung von ihrer lesbischen "Episode" berichtet (queer.de berichtete).



Katy Karrenbauer ist raus (Bild: Sat.1)

"Da waren es nur noch fünf. Fünf sind aber einer zu viel", kündigte der große Bruder anschließend an. Nach Tannenbaum-Weitwurf und Weihnachtssong-Raten in der Arena sicherte sich dann Rainer Gottwald den direkten Einzug ins Finale. "Danke vielmals, Big Brother", so der erleichterte Box-Manager.

Finale am Mittwoch um 20.15 Uhr live in Sat.1

In der Sprechbox zögerte er nicht lange, als er sich den ersten Begleiter fürs Finale aussuchen durfte: Menderes Bagci (38)! Auf die Nominierungsliste setzte Gottwald hingegen Micaela Schäfer (39) und Jay Khan (40), womit auch Sam Dylan (31) automatisch ins Finale eingezogen ist.



Im Nominierungsduell ging es gut für Schäfer aus, Khan musste das "PBB"-Haus verlassen. Am 7. Dezember (20:15 Uhr, live in Sat.1 und auf Joyn) entscheidet sich dann, ob Rainer Gottwald, Menderes Bagci, Sam Dylan oder Micaela Schäfer 100.000 Euro mit nach Hause nehmen dürfen. (cw/spot)