In der Neujahrsfolge des "Traumschiffs" wird auch Achim Rohde und Uwe Ochsenknecht als (angeblich?) schwules Paar mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) zu den Bahamas fahren. Auf seine Figur Roman angesprochen, erklärte der 67-jährige Schauspielveteran gegenüber "prisma": "Bei meiner Figur weiß man bis zum Ende nicht, wie schwul sie eigentlich ist (lacht). Meine Beziehung zu dem Mann, den Uwe Ochsenknecht spielt, halte ich nämlich sehr offen."



Rohde erklärte weiter, dass er jahrelang nicht bei der seit 1981 laufenden Primetime-Schmalzserie des ZDF dabei sein wollte. Schließlich habe ihn sein 66-jähriger Schauspielkollege Uwe Ochsenknecht ("Das Boot", "Männer") überzeugt: "Dann rief mich Uwe an, dem sie [eine Rolle] angeboten hatten, und der wollte es nur machen, wenn ich sein Partner bin. Also sagte ich: 'Uwe, ich bin dabei!' Und siehe da, es hat Spaß gemacht." So sei es ein "großes Vergnügen" gewesen zwölf Tagen im Mittelmehr und zehn Tage auf den Bahamas zu drehen.



Weiter verneinte Rohde die Frage, ob er mit seiner Rolle für Toleranz werben wollte: "Überhaupt nicht, weil das für mich so selbstverständlich ist. Mir war immer schon egal, woher jemand kommt, welche Hautfarbe er hat, woran er glaubt, mit wem er pennt, egal! Alles andere war für mich uninteressant. Ob da nun jemand an Buddha, Mohammed, Jesus oder an Krokodile glaubt, ist mir wirklich sehr egal", so der Buddhist.

Homosexuell für Diamantring

Das ZDF hält sich in der Inhaltsangabe zu der Folge bedeckt, ob die Rollen von Rohde und Ochsenknecht wirklich schwul sind. Wörtlich heißt es darin: "Roman Schmidt und Sebastian Prinz sind beste Freunde, die all ihr Geld gemeinsam verloren haben. Überraschend treffen sie an Bord auf Maik Quast, den Mann, der Schuld an ihrem Unglück hat. Spontan geben sie sich als homosexuelles Paar aus, um an einen teuren Diamantring zu kommen, den Maik seiner Freundin Natascha geschenkt hat. Dabei unterschätzen die Freunde aber den Charme der jungen Frau."



Rohde gehört seit den Neunzigerjahren zu den meistbeschäftigsten TV- und Filmschauspielern in Deutschland. Seinen Durchbruch hatte er 1992 mit dem Film "Kleine Haie". 1994 spielte er in "Der bewegte Mann" Horst den Metzger. Privat ist Rohde seit 1995 mit Angela Freifrau von Schilling verheiratet.



"Das Traumschiff" hat erst spät damit angefangen, Homosexualität zu thematisieren. 2019 gab es den ersten schwulen Kuss (queer.de berichtete). (cw)