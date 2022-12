Akademie Waldschlösschen sucht pädagogische*n Mitarbeiter*in

Heute, 00:39h, noch kein Kommentar

Die Akademie Waldschlösschen sucht ab Frühjahr 2023 eine*n



pädagogische*n Mitarbeiter*in im Arbeitsbereich Schwule Lebensgestaltung

(30-40 Wochenstunden).



Zentraler Aufgabenbereich ist Bildungsmanagement und eigenständige Organisation von Seminaren zur Fort- und Weiterbildung sowie zu Empowerment und Selbsterfahrung vor allem im Themenschwerpunkt "Lebensgestaltung von schwulen Männern".



Voraussetzungen:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Lehramt, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziale Arbeit)

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIAQ*, insbesondere von schwulen Männern*

• Erfahrungen in Netzwerkbildung

• Pädagogische und organisatorische Erfahrungen

• Identifikation mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen (nicht-pädagogischen) Bereichen der Akademie

• Bereitschaft, als pädagogische*r Mitarbeiter*in eine gastgebende Rolle einzunehmen, Gruppen und Teilnehmer*innen im der Heimvolkshochschule zu empfangen, zu betreuen und entsprechend als Ansprechperson für Austausch und Kontakt vor Ort zu sein sowie auch an Wochenenden zu arbeiten.



Was Sie bei uns erwartet:

• Angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen und engagierten Kolleg*innen

• Spannendes Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem Profil



Es handelt sich um eine 30-40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TV-L (Entgeltgruppe E 12).



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlechtlichkeit, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.



Bewerbungen - vorzugsweise per E-Mail in einer Datei – mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 31.1.2023 an:



Stiftung Akademie Waldschlösschen

Kevin Rosenberger

37130 Reinhausen





Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch entstehen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.