Die unheilige Allianz von Samen und Amen

Immer wieder standen sie in den letzten Jahren im Zentrum medialen Interesses: die zahllosen vor allem an Jungen verübten Missbrauchsfälle in Internaten und anderen Einrichtungen der katholischen Kirche verübt von Priestern, Ordensleuten und Erziehern. Und immer wieder ging und geht es dabei auch um die Strategie der katholischen Kirche im Umgang damit – eine Strategie, die über Jahrzehnte geprägt war von Vertuschen, Verschweigen und Nicht-Hinsehen-Wollen.



Immer wieder konnte man dabei auch Stimmen von Opfern hören, die oft erst Jahrzehnte nach den an ihnen verübten Taten über ihr Leid sprechen konnten. Viele der Opfer haben Jahrzehnte geschwiegen (manche tun es bis heute), weil zur Perversion des Missbrauchs gehört, dass sich anstelle des Täters das Opfer schuldig fühlt und Scham empfindet und natürlich auch, weil Versuche der Missbrauchsopfer in früheren Zeiten, zum Beispiel gegenüber den eigenen Eltern oder anderen Instanzen Gehör zu finden, zumeist vor eine Mauer von Kopfschütteln, Abwinken und Wegreden stießen. Der Traumatisierung von oft jahrelangem Missbrauch, oft noch zusammen mit Misshandlung folgte die Traumatisierung durch Ignorieren und Tabuisieren aus den eigenen sozialen Umfeldern.



Was es bedeutet, schließlich einen eigenen und kraftvollen Weg aus dieser erdrückenden Enge herauszufinden, ist für Nicht-Betroffene kaum nachvollziehbar. Es wird vielleicht ein ganz klein wenig deutlicher dadurch, dass man sich vergegenwärtigt, dass viele der Missbrauchsopfer (und das gilt für Missbrauchsopfer generell, nicht nur für diejenigen, die im Rahmen kirchlicher Einrichtungen Missbrauch erfahren haben) für ihr weiteres Leben oft kaum zu stabilen Paar-Beziehungen oder erfolgreichen Bildungs- und Berufswegen gelangen konnten. Der Nachhall des Missbrauchs ist lebenslang da, selbst wenn die Betroffenen für sich schließlich einen Weg des Umgangs damit finden, der es ihnen, wie Reinhard Reich es formuliert, erlaubt "zu ehren das leben".

Frei machen von von Unterwerfung, Ohnmacht, Missbrauch



Reichs Buch "shamen" ist im Herbst 2022 bei kookbooks erschienen

Der 1962 geborene Autor und Literaturvermittler Reinhard Reich war, wie man in seiner am Ende des Buches "shamen" (Amazon-Affiliate-Link ) stehenden Kurzbiografie erfährt, von 1976 bis 1981 Schüler am Benediktinergymnasium Internat Ettal, wo bis etwa 1990 "über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hinweg hunderte Kinder misshandelt, gequält und teils auch sexuell missbraucht wurden" (zitiert aus dem Wikipedia-Artikel über Benediktinergymnasium und Internat Ettal). Zugleich ist die ab 2010 einsetzende Untersuchung der Missbrauchsfälle in Ettal ein Musterbeispiel für die systematischen innerkirchlichen Widerstände gegen die Aufklärung von unter dem Deckmantel der Kirche stattgefundenen Vergehen an schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen.



Reinhard Reichs autobiografisch geprägtes Buch über sexuellen Missbrauch und seine Folgen ist im Herbst 2022 bei kookbooks erschienen, also über 40 Jahre nachdem Reich Schüler in Ettal war. Auf der Buchrückseite heißt es: "Sprache kann eine Wirkmacht entfalten, der wir uns unterworfen fühlen, und zugleich die Möglichkeit eröffnen, uns mit ihrer Hilfe frei zu machen von Unterwerfung, Ohnmacht, Missbrauch. Indem wir diese zur Sprache bringen".



Das pervertierte "Vater unser"



Über 40 Jahre hat es also gedauert, bis Reinhard Reich eine Sprache für das, was ihm und vielen anderen im Ordensinternat widerfahren ist, zu finden. Der Buchtitel "shamen" stößt dabei gleich assoziativ ins Herz des Themas: "shame" ist im Englischen die Scham; wenn wir das Wort laut lesen, klingt es, wie auch das deutsche Wort "schämen"; in "shamen" verbergen sich aber auch die Worte, die in der von Reich beschriebenen Welt immer wieder eine ganz und gar unheilige Allianz eingehen: "Samen" und "Amen". Reich umkreist "shamen" in Gedichtform, wobei er sich an der für die katholischen Kirche typischsten Gebetform anlehnt: den Rosenkranz, der bei ihm so beginnt:

im namen

der papatres

und der soehne

unfreiwilligen fleisches

amen

Gegliedert ist der Reichsche Rosenkranz insgesamt in fünf Teile: FREUDENREICH, LICHTREICH, SCHMERZENSREICH, GLORREICH und TROSTREICH. Für die Lesenden sind die in diesen Teilen stehenden Rosenkranz-Texte auf jeden Fall harte Kost. Zu einem klassischen Rosenkranz gehört das "Vater unser":

Vater unser

der du bist im Himmel,

geheiligt werde dein Name,

dein Reich komme,

dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute;

und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Amen

Bei Reich klingt das im System des Missbrauchs pervertierte "Vater unser" dann so:

papater unser

der du mit list n pimmel

geschweiniglt wenn denn dein same

rein gleich kommt er

dein wille geschehen

viel viel schlimmer schon brauchn wir den

und unsere taegliche not die uns freute

und vermissn nun unsere huld

wie brauchn wirs wir geben uns jetzt die schuld hier gern

drum fuehren nur wir in versuchung

besonders boes unser po ne moese

eng rein infam weich

drum der saft

rumspritzt herrlich weit

die beine breit

schaem

Wie der klerikale "pimmel" so hat sich die damit gebetsmühlenartig verbundene Sprache wie auch das Gefühl der "schuld" und des "besonders boes"-Seins für immer eingestanzt, auch wenn der Ausdruck davon ein Akt der Befreiung ist. Reich verbindet in seinen Texten die Sprache der "heiligen Schrift" mit den groben und gröbsten Vokabeln sexueller Übergriffe und körperlicher Gewalt; er verbindet die Bedeutungsebenen und die Klänge; er verbindet seine Muttersprache, das Deutsche mit Termini aus der altehrwürdigen Klerus-Sprache, dem Lateinischen und Elementen des Englischen (wie etwa der "bloody mary").

Die dämonisch-suggestive Poesie des Rosenkranzes

Es entsteht eine Melange die eine Art suggestiv poetisch-religiöses Stammeln ist. Der Referenzbereich bleibt dabei allerdings immer äußerst klar, worin man eine ästhetische Stärke, aber auch eine stilistische Einbuße sehen kann. Es gibt Wendungen in den Texten, die liegen für meinen Geschmack ein wenig zu nah an dem, was man mit sehr herkömmlichen Worten auch sehr herkömmlich meint:

…kreuzweis gfickt trotz besonderer begabung

tief abgestiegen im bereich der noten

jede dritte nacht aufgestandn obwohls verboten

abgefahren auf den pimmel

der itzt zurecht verrottet

(Seite 10)



…jessas

stippvisite dort elternabend fort warste

scheinheilige mamamia

gute noten

zittern bei nem fuenfer

besser sein im grunde

nur was er sollte

amen

(Seite 22)



behuetet meinst du

mamaria

doch der faden

des lebns in ihm drin

spult ins leere weg

null selbstvertrauen…

(Seite 33)

Ja, so war es bestimmt angesichts der erlebten Gewalt: "abgestiegen im bereich der noten", "zittern bei nem fuenfer", "null selbstvertrauen" etc. doch hier kippt die dämonisch-suggestive Poesie des Rosenkranzes in schlicht psychologisierende Reflexionssprache. Vielleicht ist es auch über 40 Jahre nach den traumatisierenden Erfahrungen die Wucht des Erlebten die eine solche sprachliche Linearität hervorbringt. Vielleicht ist es auch einfach das Sich-immer-noch-im-Prozess-des-Sprache-Suchen-Befindens, das solche Stellen, die man als Holperer sehen kann, mit sich bringt.



Entscheidend ist das aber schließlich nicht. "shamen. ein rosenkranz" führt uns hinein in eine dunkle Welt voller Gewalt, pervertierter Fürsorglichkeit und Ohnmacht. Die Eindringlichkeit und durchaus auch Penetranz, mit der das geschieht, lässt uns, ob wir wollen oder nicht, teilhaben an den hilflosen Gefühlen des leidenden Kinds und Erwachsenen, aber auch an seiner von "stottrnde[n] worte[n]" getragenen Sehnsucht, einen helleren, einen viablen Weg aus dieser Düsternis herauszufinden:

ade

mammaria

so leer grade

verheerend still in mir

nun ist es eben zeit

runterzukauen

und gelegenheit sich

dies buch einzuverleiben

jessas

die worte nicht ganz perfekt jetzt

heimliche patria

stottrnder worte

fuettr unsre meunder

setz uns in den stande

zu ehren das leben

amen

Infos zum Buch



Reinhard Reich: shamen. ein rosenkranz. Reihe Lyrik Band 81. 88 Seiten. kookbooks. Berlin 2022. Gebundes Buch mit Kunststoff-Einband: 24 Euro (ISBN 978-3-948336-17-2)