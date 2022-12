Einsatz für queere Russ*innen: Die Linke.queer beklagt "restriktive Visa-Politik"

Heute, 16:00h, noch kein Kommentar

Die beiden Co-Chefs der queeren Vereinigung der Linkspartei haben die Ampel-Koalition für ihre "restriktive Visa-Politik" kritisiert. Daniel Bache und Frank Laubenburg, die Bundessprecher von Die Linke.queer, forderten die Bundesregierung ferner auf, queeren Russinnen und Russen Asyl zu gewähren. "Abschiebungen in den postsowjetischen Raum müssen gestoppt werden. Alle Menschen, die vor dem Putin-Regime fliehen, insbesondere vulnerable Gruppen, müssen in Deutschland und in der EU Schutz finden", so die beiden Aktivisten.



"Die Hürden, mit denen russische LSBTIQ* bei der Einreise nach Deutschland konfrontiert sind, sind seit dem verbrecherischen Überfall Russlands auf die Ukraine dramatisch gestiegen", erklärten Bache und Laubenburg weiter. "Die bis dato gängige Praxis, dass verfolgte Gruppen über Touristen-Visa in den Schengen-Raum gelangen konnten, ist mit Aufkündigung des Visa-Abkommens zwischen der EU und Russland erheblich erschwert worden." Erschwerend komme hinzu, dass der Flugverkehr von und nach Russland komplett eingestellt wurde.

Bache und Laubenburg: Ampel verweigert "aktiv die Solidarität"

"Humanitäre Visa sind nur schwer zu erhalten und markieren Flüchtende außerdem als 'Landesverräter'", so Bache und Laubenburg. "Auch Deutschland verfolgt eine restriktive Visa-Politik und das, obwohl sowohl das Außen- als auch das Innenministerium rot-grün geführt werden. Träger sozialer Arbeit berichten, dass humanitäre Visa oft nur in sehr geringer Anzahl zur Verfügung stehen und der Vergabe-Prozess viel zu lang dauert." Die Bundesregierung verweigere damit auch queeren Menschen aus Russland "aktiv die Solidarität".



Es würden sogar Menschen, "die es aus Russland heraus schaffen, indem sie etwa nach Belarus oder Georgien fliehen, und die dann in die EU einreisen, entsprechend der Dublin-Drittstaatenregelung zurück in diese Staaten abgeschoben". Bache und Laubenburg kritisierten auch, dass Staaten wie Finnland oder Polen ihre Grenzen für Russinnen und Russen "entgegen geltendem EU-Recht" komplett geschlossen hätten.



Die deutschen Behörden waren dieses Jahr wegen ihrer Asylpolitik wiederholt kritisiert worden, auch von LGBTI-Organisationen. Erst im September schaffte die Bundesregierung die sogenannte "Verhaltensprognose" ab. Diese erlaubte bis dato dem Bundesasylamt Bamf, queere Menschen in Verfolgerstaaten zurückzuschicken mit dem Hinweis, sie sollten dort ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einfach geheim halten (queer.de berichtete). (dk)