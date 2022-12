Auch Irina Schlauch beim "RTL Turmspringen" dabei

Irina Schlauch springt für RTL ins kalte Wasser (Bild: RTL / René Lohse)

Heute, 11:29h, noch kein Kommentar

Die 31-jährige Rechtsanwältin und Reality-Darstellerin Irina Schlauch ist eine der Kandidat*innen der zweiten Folge des "RTL Turmspringens", die am 10. Februar 2023 live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen werden soll. RTL bestätigte am Dienstag neben der ersten Princess Charming auch, dass "Ninja Warrior Germany"- und "Let's Dance"-Gewinner René Casselly, Kunstturn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, Reality-Star Calvin Kleinen, Youtuberin Jolina Mennen sowie die beiden "No Angels"-Mitglieder Lucy Diakovska und Nadja Benaissa an dem Event teilnehmen werden. Insgesamt sollen 20 Promis antreten.



Die erste Ausgabe des "RTL Turmspringen" ist Anfang Juni gezeigt worden und erzielte gute Einschaltquoten – der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 22 Prozent. Unter den Teilnehmenden war auch Nicolas Puschmann, der erste Prince Charming (queer.de berichtete). Der 31-Jährige belegte am Ende den siebten Platz unter zehn Bewerber*innen beim Einzelspringen. Sieger wurde der frühere Kunsttuner Philipp Boy.

Irina Schlauch wurde 2021 die erste Princess Charming (queer.de berichtete). Die Staffel wurde von der Fernsehkritik und dem Publikum positiv aufgenommen und erhielt den Deutschen Fernsehpreis für die beste Realityshow (queer.de berichtete). Schlauch nahm danach an anderen Realityshows wie "Das perfekte Promi-Dinner" teil und versuchte sich auch in der ZDF-Krimiserie "SOKO Stuttgart" als Schauspielerin (queer.de berichtete).



Das "RTL Turmspringen" ist ein Kind von Stefan Raabs Produktionsfirma. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des "TV total Turmspringens", das von 2004 bis 2015 auf ProSieben gezeigt worden war. Im Februar werden erneut Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra die Moderation des Events übernehmen.



v.l.n.r.: Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann kommentieren die Promi-Planscherei (Bild: RTL / Willi Weber)

RTL kündigte die zweite Folge des Promi-Wettbewerbs mit den Worten an: "Bei keinem Sportevent liegen Kunst und Qual, Schönheit und Scheitern, Waschbrett und Wampe so nah beieinander", so der Kölner Privatsender. "Nackte Angst trifft dabei auf nackte Haut. Was hier zählt, ist der Sprung in die Tiefe, nur geschützt von einem Fetzen Stoff und der eigenen Gänsehaut." (cw)