Schwuler Ex-Twitter-Mitarbeiter muss nach Musks Pädo-Kampagne untertauchen

Elon Musk geht auf den früheren Twitter-Mitarbeiter Yoel Roth los (Bild: freepik.com

Heute, 12:26h,

Yoel Roth, der offen schwule frühere Chef des inzwischen aufgelösten Twitter-"Trust and Safety Councils", musste laut CNN nach einem Tweet des neuen Firmenchefs Elon Musk sein Haus am Montag wegen Morddrohungen verlassen. Die Attacke Musks war offenbar Rache dafür, dass Roth die Firma nach seinem Ausstieg letzten Monat in einem Beitrag für die "New York Times" kritisiert hatte. In seinem Job hatte sich Roth unter anderem mit der Suspendierung des Twitter-Kontos von Präsident Donald Trump und dem Umgang mit Hass-Einträgen befasst.



Last week, I made the decision to leave my role leading Trust & Safety at Twitter.



Today, I'm sharing a few thoughts about what comes next for the site. https://t.co/QPAQR6zpqU Yoel Roth (@yoyoel) November 18, 2022 Twitter / yoyoel

Musk hatte in einem Tweet angedeutet, dass Roth Pädosexualität, also dem sexuellen Missbrauch von unter 14-Jährigen, positiv gegenüber stehe. Der neue Twitter-Chef veröffentlichte dabei einen Auszug aus Roths Doktorarbeit mit dem Titel "Gay Data", der sich mit der Dating-App Grindr beschäftigte. In dem Ausschnitt geht es aber nicht um Pädosexualität, sondern Roth beschäftigte sich darin damit, wie sich "queere junge Erwachsene" austauschen und wie Plattformen für Jugendliche, die sie auch trotz Unterschreiten des Mindesalters nutzten, sicherer werden könnten.

Die Attacke Musks war die Antwort auf einen zwölf Jahre alten Tweet von Roth, der in rechtsextremen Kreisen kursiert. In dem Tweet geht es ebenfalls nicht um Pädosexualität, sondern um ein Verfahren gegen eine Lehrer, der mit einem 18-jährigen Schüler Sex hatte, was im Bundesstaat Washington illegal ist. Erst 21-Jährige dürfen dort laut Gesetz sexuelle Beziehungen mit Lehrer*innen unterhalten.



Can high school students ever meaningfully consent to sex with their teachers? http://bit.ly/bbpH68 Yoel Roth (@yoyoel) November 20, 2010

| Twitter / yoyoel | Der Auslöser für den "Groomer"-Vorwurf war dieser Tweet aus dem Jahr 2010

Elon insinuates that Yoel Roth is a pedophile then Chaya Raichik tweets about it and her replies are filled with violent death threats against Yoel. pic.twitter.com/tmEnLrM2ol Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 11, 2022

| Twitter / Esqueer_ | Der Musk-Tweet und die Auswirkungen

Zwar sei Roth laut CNN schon vor Musks Tweet Anfeindungen ausgesetzt gewesen, diese sei aber danach "exponentiell eskaliert". Roth war unter Trump-Anhänger*innen bereits seit Jahren ein rotes Tuch, weil er den früheren Präsidenten scharf kritisierte. Nach dessen Wahlsieg 2016 bezeichnete er Trump etwa als "rassistische Mandarine".



Roth wurde zuletzt von vielen Rechten als "Groomer" beschimpft. Das Wort wird für Erwachsene verwendet, die eine minderjährige Person in Missbrauchsabsicht kontaktieren. Zuletzt wurde es von vielen Gleichbehandlungsgegner*innen pauschal für alle schwulen Aktivisten verwendet.



Musk hatte noch im Oktober Roth verteidigt, damals arbeitete dieser noch bei Twitter. "Wir alle haben fragwürdige Tweets abgesendet, ich mehr als andere, aber ich will deutlich machen, dass ich Yoel unterstütze", so Musk damals auf Twitter. Jede Person habe das Recht auf ihre eigene politische Meinung. (cw)