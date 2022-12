Paramount+ wird zur Heimat von "Drag Race"

Heute, 14:52h,

"RuPaul's Drag Race" wird kommendes Jahr teilweise exklusiv beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein. "Mit der globalen Expansion von 'RuPaul's Drag Race' freuen wir uns, das Franchise in drei neue Paramount+-Territorien zu bringen – nach Deutschland, Brasilien und Mexiko", erklärte der Streamingdienst.



Paramount+ war in den USA bereits 2014 unter anderem Namen an den Start gegangen, ist aber erst seit dem 8. Dezember in Deutschland erhältlich. Ein Abo kostet 7,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro im Jahr (bis Anfang Januar ist das Jahresabo für 59,99 Euro erhältlich).



Im Sommer war das "Drag Race"-Casting für die deutsche Show – ebenso wie die brasilianischen und mexikanischen Ableger – gestartet (queer.de berichtete). Ein genaues Startdatum für "Drag Race Deutschland" steht bislang noch nicht fest. Auch wer die Moderation übernehmen wird, ist noch völlig unklar. RuPaul Charles moderiert neben mehreren US-Versionen der Show auch die "Drag Race"-Ausgabe in Großbritannien sowie "Drag Race Down Under", in dem Dragqueens aus Australien und Neuseeland antreten. Die ebenfalls englischsprachige Ausgabe "Canada's Drag Race" wird dagegen – wie alle Ausgaben in anderen Landessprachen – von regionalen queeren Stars geleitet.



Paramount-Deutschland-Chef Till Weidemüller hatte bereits letzten Monat gegenüber dem Branchenportal DWDL angedeutet, "Drag Race" in Deutschland anzubieten (queer.de berichtete).

"Drag Race Global All Stars" exklusiv bei Paramount+

Paramount+ gab außerdem bekannt, das der Streamingdienst global und exklusiv "Drag Race Global All Stars" zeigen werde. Dabei sollen Dragqueens aus mehreren nationalen Shows gegeneinander antreten. Auch eine dritte Staffel von "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" sei geplant, die in den USA erneut im zum Paramount-Konzern gehörenden Kabelsender VH1 laufen werde. Außerdem werde die 15. Staffel der Originalshow am Dreikönigstag 2023 losgehen. Sie werde von VH1 zum größeren Kabelsender MTV wandern, der ebenfalls zu Paramount gehört.



Fenton Bailey und Randy Barbato, die Chefs der "Drag Race"-Hauptproduktionsfirma "World of Wonder", freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Paramount+: "Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen."



Bislang zeigen RTL+ und Netflix ältere Episoden von verschiedenen "Drag Race"-Shows. Fast alle neuen internationalen "Drag Race"-Episoden werden bislang kurz nach der TV-Erstausstrahlung im "World of Wonder"-Streamingdienst "WOW Presents Plus" gezeigt, der auch deutsche Untertitel anbietet (das Portal hat keine Verbindung zum neuen Sky-Angebot "WOW"). Unklar bleibt, ob dieser Dienst weiterhin zusätzlich zu Paramount+ neue Folgen zeigen wird. Der deutsche Ableger wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu sehen sein, da die Produktionsfirma die Rechte im jeweiligen Heimatmarkt in der Regel exklusiv einem größeren Dienst anbietet. In den Niederlanden zeigt etwa das RTL-Streamingportal Videoland exklusiv neue Folgen der nationalen Version von "Drag Race".



Ursprünglich war "RuPaul's Drag Race" Anfang 2009 im kleinen queeren US-Fernsehsender Logo gestartet. Nach mehreren Jahren entwickelte sich die Show zu einem Quotenhit und einem Liebling der Fernsehkritik. Die Reihe gewann mehr Emmys als jede andere Realityshow. Die Sendung wurde auch diverser: Während es am Anfang erschien, als ob ausschließlich cisgeschlechtliche Schwule teilnehmen, gibt es nun eine Vielzahl offen nichtbinärer und trans Teilnehmender. Auch ein heterosexueller Mann und eine cisgeschlechtliche Frau traten bereits im Drag-Contest an. (dk)