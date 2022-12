Dschungelcamp startet am Freitag, den 13.

Heute, 10:54h,

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geht in wenigen Wochen in eine neue Runde. Für das Dschungelcamp geht es nach einem Corona-bedingten Ausflug nach Südafrika im vergangenen Jahr dieses Mal wieder nach Australien. Wie die Senderseite "RTL.de" berichtet, steht jetzt der Starttermin für die kommende Ausgabe der Reality-TV-Show fest.



Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig! Und zwar an einem Freitag, den 13. Ob das auch für unsere Dschungel-Stars ein Glückstag ist?

Alle Folgen werden nach TV-Ausstrahlung auch auf RTL+ als Stream verfügbar sein.#IBES pic.twitter.com/H1DTzeEsW2 RTL (@RTL_com) December 14, 2022 Twitter / RTL_com

Die 16. Staffel startet am Freitag, den 13. Januar, um 21:30 Uhr bei RTL (auch via RTL+). Die Fans können sich zudem darauf freuen, dass es 2023 eine Liveshow mehr geben wird. Somit wird am Sonntag, den 29. Januar, im großen Finale der Nachfolger oder die Nachfolgerin des amtierenden Dschungelkönigs Filip Pavlović (28) ernannt. Am Montag, den 30. Januar, folgt dann die Reunion der Dschungelstars bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen".

Einstand für Jan Köppen, Olivia Jones moderiert wieder Aftershow

Erstmals wird Sonja Zietlow (54) nach dem Abschied von Daniel Hartwich (44) gemeinsam mit Jan Köppen (39) die beliebte Reality-Show moderieren. Das Duo wird nach Australien fliegen, wo die Show in aller Regel gedreht wird. Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) wird ebenfalls vor Ort sein. Corona-bedingt musste das Dschungelcamp 2022 einmalig nach Südafrika umziehen. Nach der täglichen Dschungelcamp-Live-Sendung wird in "Die Stunde danach" wieder das Geschehen im Camp diskutiert. Dazu laden sich Angela Finger-Erben (42) und Dragqueen Olivia Jones (53) Gäste für die Liveshow in Köln ein.



In den vergangenen Monaten wurde bereits spekuliert, wer ins Dschungelcamp einziehen wird. Die gewöhnlich gut informierte "Bild"-Zeitung berichtete, dass zu den Promis auch der queere TikTok-Star Twenty4Tim gehören wird (queer.de berichtete). Der 22-Jährige schaffte es Ende September mit seinem Song "Gönn' dir" auf die Spitzenposition der deutschen Singlecharts. Sein neues Lied "Galaxie" erreichte diesen Monat Platz zwei der Charts.

Die Gerüchteküche brachte außerdem Namen wie Model und Designerin Claudia Effenberg (57), Schauspielerin Jana Pallaske (43), "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (27) oder Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) hervor. "Welche Kandidaten es mit Kakerlaken, Spinnen und (teils vielleicht auch menschlichen) Schlangen aufnehmen werden, geben wir in Kürze bekannt", heißt es in der aktuellen Ankündigung des Senders. (spot/cw)