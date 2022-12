Zeichen gegen die FIFA: Faeser würde "One Love"-Binde wieder tragen

Heute, 14:12h,

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erachtet ihren Auftritt mit der "One Love"-Binde bei der Fußball-WM in Katar weiter als richtig und würde ihn auch wiederholen. "Ja", antwortete sie im Interview der "Zeit" (Bezahlartikel) auf die Frage, ob sie die Binde wieder tragen würde. Die FIFA müsse sich verändern, forderte die 52-Jährige. "Dass sie den Clubs kurz vor dem Start das Tragen der Armbinden verboten hat, ist unterirdisch", sagte Faeser über den Fußball-Weltverband.



Faeser hatte das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (1:2) am 23. November live im Stadion verfolgt und dabei die "One Love"-Binde getragen, die ursprünglich auch die Kapitäne mehrerer Teams auf dem Rasen überstreifen wollten (queer.de berichtete). "Die One-Love-Binde steht für Frauenrechte, für die Rechte Homosexueller, gegen jegliche Diskriminierung", sagte die Sozialdemokratin. "Mir war klar, dass ich damit polarisiere. Aber das war vor allem ein Zeichen gegen das Verhalten der FIFA. Hier für unser Land Haltung zu zeigen, war mir unglaublich wichtig."



Sie hätte es sich als Sportministerin "sehr leicht machen und das Ganze von Deutschland aus kritisieren können", so Faeser. "Stattdessen bin ich nach Katar gereist und habe die Menschenrechtslage und die Ausbeutung der Wanderarbeiter, die die Stadien gebaut haben, bei Premierminister Al Thani und FIFA-Präsident Infantino thematisiert."

Die "One Love"-Binde ist unter queeren Aktivist*innen nicht universell beliebt: Schon bei ihrer Vorstellung im September wurde sie als fauler Kompromiss kritisiert, weil bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 noch die Regenbogenfahne als Kapitänsbinde getragen worden war (queer.de berichtete).



Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra trug am Samstag beim Viertelfinalspiel der Équipe Tricolore gegen England einen Pulli mit regenbogenfarbenen Ärmeln (queer.de berichtete). Frankreich gewann das Spiel und tritt im Halbfinale am Mittwochabend gegen Marokko an (queer.de berichtete). Oudéa-Castéra kündigte an, auch bei diesem Spiel anwesend sein zu werden. Außerdem werde Staatspräsident Emmanuel Macron anreisen. (dpa/dk)