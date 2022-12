Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter:in für den Empfang bzw. Medizinische:n Fachangestellte:n

Heute, 06:25h, noch kein Kommentar

Der Checkpoint BLN und die Schwulenberatung Berlin suchen Verstärkung und zwar eine:n



Mitarbeiter:in für den Empfang bzw. Medizinische:n Fachangestellte:n



zum nächstmöglichen Zeitpunkt | 30-39 Std/Woche | Einsatzort: Hermannplatz



Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Er bietet PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Die Schwulenberatung Berlin bietet psychosoziale Beratung und Unterstützung für LSBTIQ* Personen sowie für Menschen mit HIV und Hepatitis.



Deine Aufgaben wären u.a.:

● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen der Klient:innen welche den Standort aufsuchen

● Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen (Post, Email und Telefon) sowie Terminkoordinierung für Klient:innen

● Erstellung und Pflege von Patient:innenenakten sowie Durchführung von Patient:innendokumentation

● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten für Klient:innen und Mitarbeiter:innen sowie für Gruppenangebote

● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient:innen- und Kleint:innen-Kontakte

● Ggf. bei entsprechender Ausbildung:

- Durchführung von HIV-, Syphilis und Hepatitis C-Schnelltests sowie Blutentnahmen

- Umsetzung von Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume



Wir erwarten von dir:

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)



Wir wünschen uns von dir:

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Zugehörigkeit zur LSBTIQ*-Community

● Kenntnisse in den Themenbereichen sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum, Rassismus, Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ* und LSBTIQ*-Lebenswelten

● Ggf. Ausbildung als medizinische:r Fachangestellte:r oder vergleichbar



Wir bieten dir:

● Mitarbeit in innovativen und community-basierten Beratungsstellen

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● 30 Urlaubstage



Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von trans* und inter* Menschen, Menschen mit HIV, Menschen mit Migrationserfahrung, Schwarzen Menschen und People of Color.



Aussagekräftige Bewerbungen

bis zum 8. Januar 2023 vorzugswiese per E-Mail mit Kennwort A3/2022/20 an



Bei Fragen bitte eine E-Mail schicken an