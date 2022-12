"Young Royals": Nächste Staffel ist die letzte

Heute, 11:14h, noch kein Kommentar

Die Liebesgeschichte von Prinz Wilhelm und "Untertan" Simon geht in die letzte Runde: Netflix hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass eine weitere Staffel der schwedischen Teenieserie gedreht werden wird. Allerdings werde die dritte Staffel auch die letzte sein. "Simon + Wilhelm forever?", fragt das Social-Media-Team des US-Streamingportals auf Twitter – und zeigt ein Bild, in dem die beiden Protagonisten händchenhaltend zu sehen sind.



Simon + Wilhelm forever?



Young Royals will return for a third and final season. pic.twitter.com/zJZJMRlyEU Netflix (@netflix) December 14, 2022 Twitter / netflix

Bislang sind zwölf Episoden der "Young Royals" in zwei Staffeln auf Netflix erhältlich. Die erste Staffel war am 1. Juli 2021 veröffentlicht worden, die zweite Staffel am 1. November 2022.



Die Serie handelt vom schwedischen Prinzen Wilhelm (Edvin Ryding), der sich auf einem Internat in den aus bescheidenen Verhältnissen kommenden Simon (Omar Rudberg) verliebt. Doch der junge Prinz darf nicht einfach mit einem anderen Jungen ausgehen – und muss außerdem gegen Intrigen kämpfen. Ist die Krone wichtiger oder doch die Liebe? Das höchst emotionale Ende der zweiten Staffel ließ dabei einige Handlungsstränge offen, die nun wohl in der letzten Staffel behandelt werden sollen.

Gute Kritiken für "Young Royals"

"Young Royals" war von der TV-Kritik und dem Publikum durchweg positiv aufgenommen worden. Insbesondere die Besetzung der Schüler*innen-Rollen wurde gelobt. Im Portal "Rotten Tomatoes" hat die erste Staffel etwa eine Zustimmungsrate von 100 Prozent bei Kritiker*innen und 99 Prozent bei Zuschauer*innen. Auch die Kritik bei queer.de war positiv. Die erste Staffel schaffte es bei ihrer Veröffentlichung in zwölf Netflix-Ländern in die Top-Ten-Liste, die zweite bereits in 26 Ländern.



| Direktlink | Omar Rudberg ist in Schweden auch als Sänger bekannt und darf sein Können auch bei "Young Royals" unter Beweis stellen. Er hatte 2019 am nationalen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teilgenommen

Netflix hatte erst kürzlich bestätigt, dass "Queer Eye Germany" nach einer Staffel abgesetzt wird (queer.de berichtete). (cw)