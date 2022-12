Berliner Aids-Hilfe sucht Geschäftsführung (w/m/d)

Heute, 12:51h, noch kein Kommentar

Die Berliner Aids-Hilfe e. V. sucht zum nächst möglichen Termin eine



Geschäftsführung (w/m/d)



Die Berliner Aids-Hilfe e.V. wurde 1985 als gemeinnütziger Verein gegründet. Das Ziel der Vereinsarbeit ist es, Berliner*innen eine informierte Haltung im Umgang mit HIV, sexuell übertragbaren Infektionen und dem Leben mit HIV zu ermöglichen. Sie berät Menschen mit HIV und/oder Aids. Der Stigmatisierung und Diskriminierung HIV-positiver Menschen tritt die Berliner Aids-Hilfe parteiisch und solidarisch entgegen. In der Berliner Aids-Hilfe sind 34 hauptamtliche, 10 geringfügig beschäftigte und mehr als 160 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen tätig. Rund 150 Vereinsmitglieder unterstützen die Berliner Aids-Hilfe finanziell und ideell.



Zu den Aufgaben gehören:

1. Zukunftsorientierte Führung der Kontakt- und Beratungsstelle der Berliner Aids-Hilfe sowie aller damit verbundenen Teilprojekte in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Fachlichen Leitung

2. Weiterentwicklung bestehender sowie Entwicklung neuer Angebote und Projekte in Zusammenarbeit mit der Fachlichen Leitung und unter Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder wie z.B. Zuwendungsgeber, Sponsoren, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

3. Aktive Partizipation in den Netzwerken der Berliner Aids-Hilfe und Weiterentwicklung der Kooperationen des Vereins. Intensivierung und Ausbau der Positionierung in der regionalen Branche

4. Steuerung und Controlling der Vereinsressourcen

5. Verhandlung der Projektmittel, sowie die Akquise von Mitteln durch die Einwerbung von Spenden und Sponsoring

6. Unterstützung des Ehrenamts

7. Controlling der Öffentlichkeitsarbeit

8. Interessenvertretung

9. Bestellung als besondere Vertretung des Vorstands gemäß §30 BGB



Wir erwarten:

● Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in einem sozial-, gesundheitswissenschaftlichen, pädagogischen oder betriebswirtschaftlichen Gebiet oder vergleichbar

● mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, idealerweise im Bereich Sozialwesen / NGOs

● mehrjährige Erfahrungen in der Personalführung

● Ausgewiesene Kenntnisse des Zuwendungs- und Vergaberechts

● Erfahrung in der Erstellung von Haushaltsplänen

● Erfahrung im Controlling der Projekte und der Liquidität

● Verhandlungsgeschick

● die Fähigkeit, Kontakte und Netzwerke zu pflegen und weiter auszubauen

● Kenntnisse und Erfahrungen im Themenfeld HIV und/oder Aids sowie anderer STIs

● Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

● Hohe kommunikative Fähigkeiten; Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

● Teamfähigkeit, wertschätzende Haltung und Augenhöhe im Umgang mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

● Erfahrung in Bereichen Projektentwicklung sowie die Fähigkeit zum eigenständigen und konzeptionellen Arbeiten

● Flexibilität, Belastbarkeit und die Bereitschaft, auch zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten

● Kultursensibilität und Lebensweisenakzeptanz incl. akzeptierende Haltung gegenüber drogengebrauchenden Nutzer*innen der Angebote

● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Erfahrungen im Bereich Entgelte sind wünschenswert



Wir bieten:

● Eine strukturierte Einarbeitung

● Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Umfeld, in dem sich etwas bewegen lässt

● Ein multiprofessionelles Team

● Gute Weiterbildungsmöglichkeiten

● Flache Hierarchien

● Flexible Arbeitszeitorganisation

● Urlaub ist in den ersten 6 Monaten möglich

● Eine Vergütung, die sich am TVL Berlin orientiert

● Beschäftigungsbeginn: schnellstmöglich



Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit HIV und/oder von Menschen mit Migrationshintergrund.



Bei Interesse senden Sie bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen (in einem Anhang – kleiner als 5 MB ) zeitnah, spätestens bis zum 05.01.2023 an . Die Auswahlgespräche finden nach Absprache statt.