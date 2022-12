Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (m/w/d) für den Aufgabenbereich offene Arbeit mit internationalen Queers

Heute, 07:29h, noch kein Kommentar

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination von Netzwerken sowie politische Lobbyarbeit auf kommunaler und Landesebene. Für die Umsetzung der

Vereinsziele arbeiten derzeit 29 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum 01. Februar 2023, zunächst befristet bis zum 31.12.2023, folgende Position:



Mitarbeiter_in (m/w/d)

für den Aufgabenbereich offene Arbeit mit internationalen Queers (LSBT*I*Q mit Migrations-/Fluchtbiografie und/oder Rassismuserfahrung/BI_PoC)

Teilzeit 60% – 70% (24h – 28h), vorbehaltlich der Zusage der Förderung.



Ihre Hauptaufgaben

● Unterstützung und Ausbau von Gruppenarbeit für internationale Queers (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter*, Non-Binarys, Queers mit Migrations-/Fluchtbiografie und/oder Rassismuserfahrung/BI_PoC)

● Präsenz bei und Koordination von offenen Gruppen

● Clearing-Stelle: Erstberatung und Verweisung ins Netzwerk (Aufenthaltsrecht, Sozialrecht, Beruf/Ausbildung, Wohnungssuche etc.)

● Fall-Dokumentation

● Konzeptionelle Weiterentwicklung von Angeboten für internationale Queers

● Koordination und Ausbau von Angeboten durch Ehrenamtliche

● Vernetzungstätigkeit

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

● Pflege und Ausbau von Social Media Präsenz und der Webseite



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen, Bildungswissenschaft, Psychologie oder verwandte Abschlüsse mit vergleichbarer mehrjähriger Berufserfahrung

● Praxiserfahrung in den Themenfeldern: Diskriminierung (AGG), vorurteilsmotivierte Gewalt

● Erfahrungen in der offenen Gruppenarbeit

● Erfahrungen in Beratung und Case Management



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Identität

● Intersektionales Denken und Handeln

● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● Gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und vorzugsweise einer weiteren Sprache

● Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende

● Grundkenntnisse von Aufenthaltsrecht, Sozialrecht etc. sowie Ansätzen von Traumasensibilität

● Gute EDV-Kenntnisse

● Erfahrung mit Instagram und ggf. TikTok

● Interesse an Fort- und Weiterbildung



Wir bieten

● Einbindung in ein multiprofessionelles Team

● Regelmäßige Supervision des Fachteams

● Vergütung nach Haustarif in Anlehnung an TVöD/L mit weiteren Sozialleistungen wie Jahressonderzahlung, Option für Car-Sharing und Jobticket.



Wir möchten ganz besonders LSBT*I*Q Menschen mit Flucht-oder Migrationsgeschichte und BI_PoC zu einer Bewerbung ermutigen.



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 03. Januar 2023 an: rubicon. e. V., Meike Nienhaus, Geschäftsführung,