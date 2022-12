Reality-Doku "G-A-Y: Mr Gay Germany" startet auf Joyn

Heute, 13:00h, noch kein Kommentar

Sie wollen Veränderung, sie wollen Sichtbarkeit und sie alle haben das gleiche Ziel: Sie wollen Mr. Gay Germany 2023 werden. Ab Freitag kämpfen in "G-A-Y: Mr Gay Germany" die zwölf vielversprechendsten Kandidaten der Wahl 2023 in verschiedenen Challenges um den Titel. Erstmals wird der Wettbewerb von Kameras eines großen deutschen Medienhauses für eine Realityshow verfolgt.



Die Kandidaten verbringen drei Wochen gemeinsam in der queeren Hochburg Sitges, südwestlich von Barcelona. Joyn, das Streamingportal von ProSiebenSat.1 und dem US-Giganten Discovery, begleitet sie exklusiv bis zum großen Finale und bietet Zuschauer*innen einen Einblick hinter die Kulissen des Wettbewerbs.



Dabei wird von den Veranstaltern stets betont, dass es sich um mehr als nur einen Schönheitswettbewerb handle. Jeder Mr. Gay Germany sei, wie Organisator Patrick Dähmlow, erklärt, "Sprachrohr der gesamten queeren Community". Dähmlow ist auch Jurychef. Als weitere Jurymitlieder gesellen sich Aaron Königs, Zweitplatzierter bei Mr. Gay Germany 2016 und 2019 Kandidat der ersten Staffel von "Prince Charming", und der amtierende Mr. Gay Germany Max Appenroth dazu. Appenroth schrieb letztes Jahr Geschichte, als er als erster trans Mann am Wettbewerb teilnahm und gleich gewann (queer.de berichtete). Gastjuroren sind der offen schwule Moderator Jochen Schropp und Social-Media-Star Leon Content (mehr als 900.000 Follower*innen auf Instagram).

In der Show wird beantwortet, wer die Juroren überzeugen und bei den unterschiedlichen Challenges seine Stärken unter Beweis stellen kann. Die erste Challenge: Sport am Strand. Eine körperliche Herausforderung für alle und eine mentale für einen Kandidaten. Das Publikum darf damit bei Fragen mitfiebern wie: Wer gewinnt die Challenges und schafft es trotz Einzelkampf, teamfähig zu bleiben? Wer überzeugt die Jury mit seiner Vision? Und wer holt am Ende den Titel und wird damit die ganze Community repräsentieren?



Die Kandidaten engagieren sich dabei für verschiedene Themen: Sie kämpfen unter anderem gegen Altersdiskriminierung in der Community, für Regenbogenfamilien oder für eine tatkräftige Unterstützung von queeren Jugendlichen: Jeder der Final-Bewerber konzipiert eine individuelle Kampagne und will sie als Mr. Gay Germany 2023 umsetzen. Dazu gibt es auch noch u.a. eine Make-up- und Video-Challenge.



Diese zwölf sind die Besten unter hunderten von Anwärtern und repräsentieren eine Vielfalt an Alter, Berufen und Persönlichkeiten: Alex H. (Fotograf, Köln), Alex M. (Bundeswehr-Zivilbeschäftigter, Köln), Alvin (Leiter der größten queeren Agentur Deutschlands, Krefeld), Danil (Customer Supporter, Berlin), Dany (Unternehmer, München), Dodis Diamantia (Künstler, Hamburg), Eddy (Fashionstylist, München), Giu (Diplom-Betriebswirt, Köln), Jay (Kundenservice-Mitarbeiter, Nürnberg), John (Krankenpfleger, Dachau), Lukas (Jungunternehmer, Aachen) und Noah (Augenoptiker, Frankfurt am Main).



"G-A-Y: Mr Gay Germany" startet am Freitag mit einer Doppelfolge auf Joyn. Jeden Freitag erscheint eine weitere der insgesamt zehn Episoden. Die Serie läuft auch im kostenfreien, werbefinanzierten Bereich der Streaming-Plattform. Bei Joyn PLUS+ gibt es immer bereits die nächste Folge als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von Fabiola ("99 – Eine:r schlägt sie alle!"). (pm/cw)