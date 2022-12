Dieser queere Roman war seiner Zeit gleich doppelt voraus

Von Luca Glenzer

Nach außen hin scheint der 16-jährige Horrace inmitten einer aufstrebenden Baptistenfamilie in den Südstaaten den strengen Erwartungen seines Umfeldes gerecht zu werden: Er ist gehorsam, bringt nahezu ausschließlich sehr gute Noten mit nach Hause und weist auch sonst keine Ecken und Kanten auf, an denen sich die Umfelder anderer Teenager schnell mal stoßen.



Dabei ist Horrace natürlich nicht frei von unliebsamen Eigenschaften, doch hat er aufgrund seiner strengen Erziehung gelernt, seine von der Pein der Vergangenheit gezeichnete Familie vor allem Kummer beschützen zu wollen. Denn noch wenige Jahrzehnte zuvor war Horraces Familie versklavt, wie die meisten Schwarzen Menschen, die damals in den Vereinigten Staaten gelebt haben. Die in jener Zeit hervorgerufenen Wunden klaffen auch Jahrzehnte später. Der Kitt, der sie zusammenhalten und das Ausbluten verhindern soll, ist wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Ansehen.

Eine grenzenlose Traumwelt



"Der Einfall der Geister" ist Ende November 2022 im Suhrkamp Verlag erschienen

Und tatsächlich kann seine Familie mit beidem aufwarten: Durch geduldsamen Fleiß, Disziplin und die obligatorische Portion Glück kam sie schließlich in Besitz eines großflächigen Stücks Land, das sie zu beträchtlichem Wohlstand kommen ließ. Und gemäß der im Johannes-Evangelium proklamierten Formel, derzufolge man die Auserwählten an ihren Früchten erkennen werde, ist diese Aufstiegsgeschichte inmitten einer streng evangelikalen Gesellschaft selbstredend gleichzusetzen mit Ruhm und Ehre, die Horraces Familie auch Teil werden.



Horrace sieht sich deshalb gezwungen, alles Abseitige und Abnormale ins Reich der Fantasie zu verdrängen, statt sich selbstbewusst dazu zu bekennen. Da sind zum Beispiel seine Liebschaften mit anderen Jungs, die inmitten seines homophoben Umfeldes natürlich keinerlei Akzeptanz finden würden. Abhilfe verschafft ihm die projektive Vorstellung, sich eines Tages in einen Vogel verwandeln zu können: Denn der kennt keine Grenzen oder Verbote, kann sich stattdessen mit einem eleganten Flügelschlag über alle Hindernisse mühelos hinweghelfen. So verästelt Horrace sich immer weiter in einer absonderlichen Traumwelt, die ihm in seiner großen Not Halt bietet.

Entdeckt von Toni Morrison

Gerade einmal 26 Jahre alt war Randall Kenan, als "A Visitation of Spirits", so der englische Originaltitel, im Jahr 1989 veröffentlicht wurde. Entdeckt wurde er von der großen Toni Morrison, einer der prägenden Stimmen des Schwarzen Erzählens in den USA, was ihm in seinem Heimatland früh einige Bekanntheit einbrachte. In Deutschland hingegen blieb er zu Lebzeiten gänzlich unentdeckt, bis sich der Suhrkamp-Verlag nach Kenans viel zu frühem Tod im März 2020 entschied, "Der Einfall der Geister" (Amazon-Affiliate-Link ) ins Deutsche übersetzen zu lassen.



Bemerkenswert ist dabei nicht zuletzt im Angesicht seines damals noch jungen Alters die komplexe und multiperspektivische Erzählweise, mithilfe derer Kenan die Nöte der Familie und die der Schwarzen Vorfahren mit den individuellen Nöten seines schwulen Protagonisten in der Gegenwart verästelt.



Dass eine Übersetzung und eine damit einhergehende Würdigung Kenans Werkes so lange auf sich warten ließ, muss nicht zuletzt als Resultat einer weitverbreiteten Ignoranz gegenüber afroamerikanischer Prosa gewertet werden, die im Falle von "Der Einfall der Geister" durch die Kombination mit queeren Perspektiven gleich in doppelter Weise ihrer Zeit voraus war.

