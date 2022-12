Jannik Schümann: "Ich denke, ich würde adoptieren"

Heute, 04:36h, noch kein Kommentar

Der Schauspieler Jannik Schümann könnte sich eine Adoption vorstellen. "Ich denke, ich würde adoptieren", sagte der 30-Jährige laut Meldung vom Freitag in einem Interview mit dem Magazin "Stern" (Bezahlartikel). Das Adoptionsverfahren sei sehr kompliziert. Das sei auch gut so, denn nicht jeder oder jede "soll ruckzuck ein Kind adoptieren können".



Er selbst sei noch nicht so weit, ein Kind haben zu wollen. "Doch ich kann es mir gut vorstellen", sagte der 30-Jährige, der an Weihnachten vor zwei Jahren seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte. "Ich hoffe einfach, bis ich so weit bin, ändern sich noch ein paar Rahmenbedingungen hier in Deutschland", sagte Schümann.

Coming-out an Weihnachten 2020

Schümann hatte am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 auf seinem Instagram-Profil ein Bild veröffentlicht, das ihn eng umschlungen mit seinem Partner, dem Berliner Yogalehrer Felix Kruck, zeigt (queer.de berichtete). Im März 2021 erklärte der Schauspieler, dass er "total ein Beziehungsmensch" sei (queer.de berichtete).



Dieses Foto hatte Schümann am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 mit einem Kuss-Emoji bei Instagram gepostet (Bild: jannik.schuemann / instagram

Vor einem Jahr erklärte er, dass er sich seit seinem öffentlichen Coming-out besser fühle. "Ich habe heute ein freieres Gefühl und bin in jeglicher Hinsicht sehr glücklich", sagte er im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" (queer.de berichtete). Die Beziehung mit seinem Freund Felix habe er öffentlich gemacht, "weil mir irgendwann klar war, dass ich etwas für die Community tun möchte und es geradezu meine Pflicht ist, etwas für eine freiere Gesellschaft beizutragen."

Schon seit Jahren ist Jannik Schümann ein gefragter Schauspieler und bekannt aus Kinofilmen wie "Dem Horizont so nah" oder der TV-Serie "Charité". Seit Freitag ist er wieder als Kaiser Franz Joseph I. in der zweiten Staffel von "Sisi" zu sehen (queer.de berichtete). Bereits vor seinem Coming-out spielte er Hauptrollen in den queeren Filmen "Mein Sohn Helen" und "Die Mitte der Welt". (cw/AFP)