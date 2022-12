Papis Loveday zieht ins Dschungelcamp

Papis Loveday wurde 2014 als das bekannteste männliche, Schwarze Topmodel der Welt beschrieben (Bild: IMAGO / Future Image)

Heute, 12:06h,

Vier Wochen vor dem Start der 16. Staffel der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (bei RTL oder via RTL+) hat der Sender nun die Spekulationen um die Teilnehmer*innen beendet. Wie am Samstag bekannt gegeben wurde, ziehen die folgenden Promis in den australischen Busch.



Als schwuler Mann vertritt das internationale Topmodel Papis Loveday (45) im kommenden Jahr die LGBTI-Community. Ein "Bild"-Bericht, dass der queere TikTok-Star Twenty4Tim dabei sein werde, bestätigte sich nicht.



Der aus Senegal stammende Papis Loveday wurde 2021 als Teilnehmer bei "Promi Big Brother" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In der Realityshow hatte er auch erstmals öffentlich über seine Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete).

Das sind die weiteren Teilnehmer*innen

Außerdem reisen Reality-Star und Trash-Queen Cecilia Asoro (25), Radiomoderatorin Verena Kerth (41), Designerin Claudia Effenberg (57) sowie "DSDS"-Sänger und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (40) nach Down Under.



Wie schon länger vermutet ist auch Sänger Lucas Cordalis (55), Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis (1944-2019), dabei. Im vergangenen Jahr musste er aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig passen. Ebenfalls bestätigt sind nun Schauspieler Martin Semmelrogge (67), Schauspielerin Jana Pallaske (43) sowie Youtube-Star und Influencerin Jolina Mennen (30).



Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio (23), NDW-Legende Markus Mörl (63) sowie Model und "GNTM"-Zicke Tessa Bergmeier (33) machen das Teilnehmer*innen-Feld komplett.

Jan Köppen ersetzt Daniel Hartwich

Erstmals wird Sonja Zietlow (54) nach dem Abschied von Daniel Hartwich (44) gemeinsam mit Jan Köppen (39) die beliebte Reality-Show vor Ort in Australien moderieren. Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) wird ebenfalls wieder dabei sein. Los geht es mit der 16. Staffel am 13. Januar 2023. (cw/spot)