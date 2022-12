Trier: SCHMIT-Z e.V. sucht Manager*in für Gastronomie und Event

Heute, 13:45h, noch kein Kommentar

Wir suchen



Manager*in für Gastronomie und Event (m/w/d)



in Vollzeit (40 Std/Woche) ab 01.04.2023.



Der SCHMIT-Z e.V. ist der gemeinnützige Trägerverein des queeren Zentrums SCHMIT-Z in Trier. Wir sind seit 30 Jahren die Anlaufstelle für queere Menschen in der Stadt Trier sowie über die Region hinaus.



Neben dem Betrieb unseres Zentrums leisten wir Beratungs- und Aufklärungsarbeit für queere Lebensrealitäten. In zahlreichen Organisationen und Vereinen sind wir als aktives Mitglied vertreten.



Als Veranstalter bringen wir jedes Jahr zahlreiche sozio-kulturelle Events sowie den Rosa Karneval auf die Bühne und zusammen mit unseren Kooperationspartner*innen den Trierer CSD. Unseren gastronomischen Betrieb haben wir 2020 ausgeweitet und betreiben seitdem in den Sommermonaten den queeren Biergarten "Queergarten" und seit Winter 2022 auch den queeren Weihnachtsmarkt "Winterwunder".



Wir versuchen stets durch neue und innovative Projekte und Kooperationen den eigenen Horizont zu erweitern sowie die Kultur- und Bildungslandschaft queerer zu machen und Netzwerke zu erschließen.



Gemeinsam mit dem Vorstand, den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, den Ehrenamtlichen und vielleicht auch bald MIT DIR stemmen wir die Projekte, setzen neue Ideen in Taten um und denken dabei auch immer in die Zukunft.



Deine Aufgaben

● Planung, Durchführung und Koordinierung unserer Events (CSD, Rosa Karneval, Partys und queere Kulturangebote) sowie Veranstaltungen im queeren Zentrum

● fachliche Führung des gastronomischen Betriebes

● Personalkoordinierung

● Kontrolle der Hygienestandards

● Öffentlichkeitsarbeit (Print- und digitale Medien)

● Akquise von Fördermitteln und Sponsoring in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen



Dein Profil:

● abgeschlossene Berufsausbildung als Veranstaltungskauffrau/-mann, Hotelfachfrau/-mann oder vergleichbare Ausbildung, alternativ Studium im Veranstaltungsbereich sowie Berufserfahrung im Veranstaltungsbereich

● hohe Sozialkompetenz und Verhandlungsgeschick

● sicheres Auftreten und kommunikative Fähigkeiten

● Flexibilität, Teamfähigkeit sowie eine organisatorische und analytische Arbeitsweise

● Sensibilität für queere Lebensrealitäten

● sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie grundlegende Sprachkenntnisse in Englisch

● sichere PC-Kenntnisse (MS Office, Social Media, Word Press etc.)

● Führerschein Klasse B

● Bereitschaft an Abend- und Wochenendterminen zu arbeiten



Wir bieten:

● flache Hierarchien in einem freundlichen und hochmotivierten Team

● ein queer-sensibles Arbeitsklima

● leistungsgerechte Vergütung

● Arbeitsplatz in zentraler Innenstadt-Lage

● die Möglichkeit dich mit Einsatz, Freude und Kreativität weiterzuentwickeln



Deine aussagekräftige Bewerbung – mit Angabe des frühestmögl. Arbeitsbeginns – sende bitte bis per E-Mail an



Wir freuen uns über die Bewerbung von queeren Menschen.