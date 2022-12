Frankfurt: Queere Personen mit Messer bedroht und beleidigt

René Mentschke / flickr) Symboldbild: Wie die Berliner Polizei macht auch die aus Frankfurt mutmaßliche queerfeindliche Übergriffe gezielt öffentlich (Bild:

In der Nacht zum Sonntag ist es in der Innenstadt von Frankfurt am Main gegen 04.40 Uhr zu einer Bedrohung und zu Beleidigungen gegenüber zwei Personen der queeren Community gekommen. Das berichtet die Polizei der Stadt in einer Mitteilung.



Die von der Polizei nicht näher beschriebenen Personen hatten sich zum genannten Zeitpunkt an der Ecke Große Friedberger Straße / Konstablerwache aufgehalten. Der bislang unbekannte Täter, dem die Flucht gelang, beleidigte die beiden Personen und bedrohte sie zudem noch mit einem Messer. Einer Zeugin gelang es, den Mann zurückzuhalten, bevor er die Flucht antrat.

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einem weißen T-Shirt, Blue-Jeans und grauen Schuhen gewesen. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (069) 75510100 in Verbindung zu setzen.



Die Polizei der größten Stadt in Hessen hatte zuletzt häufiger mutmaßliche queerfeindliche Übergriffe publik gemacht. Im Juli hatte sie zudem nach mehreren Angriffen angekündigt, ihre Präsenz insbesondere um die Konstablerwache zu verstärken, um queere Menschen besser vor Gewalt zu schützen (queer.de berichtete). (pm/cw)