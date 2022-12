"Glow Up" erhält zweite Staffel

Heute, 10:49h, noch kein Kommentar

Das ZDF hat laut dem Branchendienst DWDL am Freitag bestätigt, dass eine zweite Staffel der queeren Competiton-Show "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up Star" im Herbst 2023 bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek gezeigt werden soll. Produziert wird die Sendung mit Moderator Riccardo Simonetti erneut von Warner Bros. International Television Production.



"Mit 'Glow Up' haben wir tollen Talenten eine Bühne gegeben und frische Farbe in die deutsche Primetime gebracht. Umso schöner ist es, dass wir diese 2023 weiter vorantreiben können", erklärte ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda. "Riccardo Simonetti wird durch die Sendung führen und die Make-up-Artists auf einfühlsame Art und Weise begleiten, Loni Baur und Armin Morbach bringen ihre starke Expertise erneut in der Jury ein und werden in jeder Folge durch einen Gastjuror ergänzt. 'Glow Up' ist eine Show, die für Vielfalt in all ihren Facetten steht." Der Bewerbungsaufruf für die zweite Staffel soll Anfang 2023 starten.

MUAs müssen sich beweisen

In der ersten Staffel von "Glow Up" konkurrierten zehn Make-up Artists (MUAs) um den Sieg. In verschiedenen Challenges mussten sie unterschiedliche Aufgaben im Bereich des Schminkens übernehmen – etwa optische Täuschungen zu erstellen oder einen glamourösen Drag-Look zu entwickeln. Für den Sieg gab es 20.000 Euro und einen Jahresvertrag mit einer Agentur. Bei ZDFneo lief die Show zu eher schwachen Einschaltquoten in der Primetime um 20.15 Uhr, steigerte sich aber von unter einem halben Prozent beim Auftakt auf 1,5 Prozent zum Finale in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die gesamte erste Staffel ist noch bis Herbst 2024 in der ZDF-Mediathek erhältlich.



Die Sendung basiert auf dem BBC-Format "Glow Up: Britain's Next Make-Up Star", von der seit 2019 bereits vier Staffeln gezeigt wurden. Auch in Großbritannien lief die Show nicht im BBC-Hauptprogramm, sondern nur im sendereigenen Streamingportal und die letzte Staffel zusätzlich in einem kleinen Digitalsender. (dk)