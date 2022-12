Mord an Kevin Bacon: Grindr-Kannibale erhält lebenslänglich

Kevin Bacon starb an Heiligabend 2019 – jetzt ist sein Mörder verurteilt worden

Heute, 11:38h,

Ein Gericht in Corunna (US-Bundesstaat Michigan) hat den 52-jährigen Mark Latunski am Donnerstag wegen Mordes an einem Grindr-Date zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung verurteilt. Der Täter hatte sein Opfer, den 25-jährigen Hair-Stylisten Kevin Bacon, an Heiligabend 2019 getötet und dessen Hoden gegessen (queer.de berichtete). Nach seiner Verhaftung gab der Täter zu, dass er mit einem Messer die Kehle seines Opfers durchgeschnitten und ihn in den Rücken gestochen hatte. Danach hing er ihn nackt mit den Füßen an der Decke auf.



Die Tat hatte für Entsetzen gesorgt, weit über Michigan hinaus. Auch der Hollywoodschauspieler Kevin Bacon hatte sich auf Instagram schockiert über den Mord an seinem Namensvetter geäußert.



| Direktlink | Bericht über die Urteilsverkündung in den Lokalnachrichten

Der 25-jährige Bacon hatte seinen Mörder auf Grindr getroffen, wie sein Mitbewohner nach dessen Verschwinden gegenüber der Polizei angab. Diese Information führte die Beamt*innen dann zum Haus des Mörders, in dem sie die verstümmelte Leiche fanden.

Die Anwältin des Täters hatte zunächst "nicht schuldig" plädiert, weil ihr Mandant psychisch krank und deshalb nicht schuldfähig sei. Vor dem Beginn des Verfahrens plädierte der Angeklagte – gegen die Empfehlung der Anwältin – jedoch auf "schuldig".



Vor der Urteilsverkündung gaben Angehörige des Getöteten im Fernsehen übertragene Statements ab, in denen sie die Auswirkungen des Mordes auf die Familie beschrieben. "In Ihren kranken, verdrehten Kopf denken Sie wahrscheinlich, dass Sie nichts falsch gemacht habe", erklärte etwa die Mutter des Opfers. "Ich hoffe, dass Sie an diesem Weihnachten so sehr leiden, wie wir leiden mussten." Ihren Sohn beschrieb sie mit den Worten: "Er hat alles für seine Freunde und Familie getan. Wir werden ihn sehr vermissen."



Lebenslänglich ohne Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung ist die Höchststrafe im Bundesstaat Michigan, der die Todesstrafe bei Mord bereits 1846 abgeschafft hatte. (cw)