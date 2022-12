Bayerns Vize-Ministerpräsident: "Die Normalen müssen zusammenstehen"

Heute, 12:49h,

Dem bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird vorgeworfen, in einem Tweet gegen Homosexuelle Stimmung zu machen. Anlass für seinen Ausbruch ist, dass ein Journalist des "Münchner Merkur" am Freitag eine biedere Weihnachtskarte mit einer "traditionellen" Familie mit den Worten kritisiert hatte: "Familie Mustermann auf der Weihnachtskarte des Ministeriums. Mannmannmann..." Darauf antwortete der Bundeschef der Freien Wähler kalauernd: "Genau hinschauen. MannMannFrauFrau. Nicht MannMannMann."



Später setzte Aiwanger noch einen drauf: "Vater, Mutter, zwei Kinder, Christbaum und Kachelofen sind offenbar politisch/journalistisch nicht korrekt. Daran sieht man: die Normalen müssen zusammenstehen."





Die Äußerungen Aiwangers führten zu scharfer Kritik: "Als einer von denen mit Frau, genau zwei Kindern und Christbaum (aber ohne Kachelofen) empfinde ich Familien in anderer Zusammensetzung als ebenso normal wie unsere", schrieb etwa der Umweltwissenschaftler und CDU-Kommunalpolitiker Christian Reinboth auf Twitter. "'Wir Normalen' sind die, die da keinen Unterschied machen. Sie sind es, der offenbar nicht zu uns Normalen gehört." Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) ergänzte: "Was für eine peinliche Reaktion." Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb: "Was ist das eigentlich für ein Kink von sogenannten Konservativen, die Gesellschaft immer in normal und unnormal einzuteilen?"

AfD fordert "Aufstand der Mehrheit der Normalen" gegen queere Menschen

Forderungen, gegen "nicht normale" queere Menschen vorzugehen, kommen in letzter Zeit wiederholt aus der AfD. So erklärte AfD-Bundestagsvizefraktionschefin Beatrix von Storch etwa kürzlich auf Twitter: "Warum lässt sich ein ganzes Land von diesen transen und queeren HEULSUSEN terrorisieren? Wo bleibt der #AUFSTAND der Mehrheit der Normalen gegen diese totalitären Minderheiten?" (queer.de berichtete).



Aiwanger ist seit 2018 stellvertretender Ministerpräsident in einer Koalition seiner Freien Wähler mit der CSU. Er hatte bereits wiederholt mit provokativen Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt – etwa mit einem laxen Vergleich zwischen der deutschen Corona-Politik und der Politik des rassistischen Apartheidsregimes in Südafrika. Konkret sagte er Mitte 2021, er wolle sich augenblicklich nicht gegen Corona impfen lassen, und warnte vor einer "Apartheidsdiskussion beim Impfen" – dies führte sogar zu einer Rüge von CSU-Regierungschef Markus Söder.



LGBTI-Rechte stehen in der bayerischen Staatsregierung derzeit nicht hoch im Kurs. Im Koalitionsvertrag von CSU und Freie Wähler wurde die Thematik erst gar nicht erwähnt (queer.de berichtete). Bayern ist derzeit das einzige der 16 Bundesländer, das keinen Aktionsplan gegen LGBTI-Feindlichkeit beschlossen hat. (dk)