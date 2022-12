"Mir bricht es das Herz, dass sie ihre Liebe verstecken mussten"

Von Patrick Heidmann

In der Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft" begann Nafessa Williams ihre Schauspielkarriere, bekannt wurde sie schließlich durch Serien wie "Code Black" und "Black Lightning". Nun spielt sie in "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" ihre bislang größte Kinorolle. Die Amerikanerin verkörpert in dem Biopic Robyn Crawford, Whitney Houstons langjährige Lebensgefährtin und engste Vertraute. Wir konnten ihr in einem kurzen Videotelefonat ein paar Fragen stellen.

Ms. Williams, es gibt eigentlich niemanden, der Whitney Houston nicht kennt. Welchen persönlichen Bezug hatten Sie vor diesem Film zu Ihr?



Ihre Musik war natürlich ein permanenter Begleiter meines Lebens, soweit ich zurückdenken kann. Aber mir hat Whitney vor allem auch deswegen viel bedeutet, weil für sie ihr Glauben und ihre Spiritualität eine große Rolle spielte. In meiner Jugend gab es nicht viele Prominente, die über diese Themen öffentlich gesprochen haben. Doch Whitney tat es, und das hat mir immer viel bedeutet.



Wie viel wussten Sie über die lesbische Beziehung zu Robyn Crawford, die ja nun in "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" zum Glück nicht unter den Tisch gekehrt wird?



Hier und da hörte man mal Gemunkel, aber wirklich gewusst habe ich eigentlich nichts. Ich war damals ja auch noch ein Kind. Zumindest wusste ich, dass es sie gab und dass sie Whitneys engste Vertraute und Mitarbeiterin war. Über die romantische Seite ihrer Beziehung habe ich dann vor allem durch das Drehbuch und meine Recherche erfahren. Und ich finde es toll, dass auch dieser Aspekt ihres Lebens nun erzählt wird. Denn auch Robyn hat verdient, dass das nicht unter den Tisch gekehrt wird.



Poster zum Film: "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"

2019 erschien Crawfords Buch "Song for You: My Life with Whitney Houston", doch ansonsten hat sie nie die Öffentlichkeit gesucht. Konnten Sie anlässlich der Rolle über ihre Erfahrungen mit ihr sprechen?



Leider nicht. Noch nicht. Ich hoffe immer noch, dass ich vielleicht mal die Gelegenheit dazu bekomme. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass sie damit zufrieden und einverstanden ist, wie ich sie im Film nun verkörpere.



Was war denn für Sie die größte Herausforderung bei diesem Film?



Dass Robyn eine reale, noch lebende Person ist, setzte mich schon unter einen gewissen Druck. In einem solchen Fall will man ja irgendwie noch mehr alles richtig machen als sonst. Wobei es tatsächlich ein Segen war, dass ein Jahr, bevor ich die Rolle bekam, besagte Autobiografie erschien. Durch das Buch konnte ich wirklich sehr tiefe Einblicke in ihre Persönlichkeit und die Beziehung zu Whitney gewinnen, die mir sonst sicherlich verwehrt geblieben wären. Aber unsere Geburtstage liegen auch nicht weit auseinander, wir sind beide Schütze. Vielleicht spürte ich auch deswegen eine besondere Verbundenheit zu ihr.



Es ist natürlich reine Spekulation, aber glauben Sie, dass Robyn und Whitney als Paar 30 Jahre später bessere Chancen gehabt hätten?



Oh, mit Sicherheit. Heutzutage wäre ihre Geschichte ganz anders verlaufen. Unsere Branche, aber auch die Gesellschaft allgemein sind heute doch viel offener und toleranter als damals. Nicht dass nicht heute auch noch manches schwer ist. Aber ich denke, es ist viel leichter als damals, öffentlich sein wahres Ich zu präsentieren. Mir bricht es selbst im Rückblick noch das Herz, dass die beiden sich selbst und ihre Liebe verstecken mussten.



Letzte Frage: wer ist denn jenseits von Whitney Ihre Lieblingskünstlerin?



Da muss ich nicht lange überlegen. Beyoncé. Ganz konkurrenzlos.



Infos zum Film



Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. Biopic. USA 2022. Regie: Kasi Lemmons. Cast: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Clarke Peters. Laufzeit: 146 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Sony Pictures Germany. Kinostart: 22. Dezember 2022