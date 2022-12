Queerer Film "Close" auf Oscar-Shortlist

Heute, 09:58h, noch kein Kommentar

Der Film "Close"" von Lukas Dhont hat die nächste Hürde im Oscar-Rennen genommen: Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch bekannt gab, steht der Film auf der Shortlist in der Kategorie "Best International Feature Film". Damit ist er einer von 15 Kandidaten, die aus 92 eingereichten Beiträgen ausgewählt wurden.



Die finalen Nominierungen werden am 24. Januar bekannt gegeben. Die 95. Oscar-Verleihung findet am 12. März statt.

Deutscher Kinostart am 26. Januar 2023

"Close"; der bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde und neben den Oscars aktuell auch im Rennen um die Golden Globes als "Bester nicht englischsprachiger Film" ist, startet am 26. Januar 2023 in den deutschen Kinos.



Im Mittelpunkt des Dramas stehen Léo und Rémi, beide 13 Jahre alt. Die besten Freunde stehen sich nah wie Brüder. Sie sind unzertrennlich, vertrauen sich und teilen alles miteinander. Mit dem Ende des Sommers und dem Wechsel auf eine neue Schule gerät ihre innige Verbundenheit plötzlich ins Wanken – mit tragischen Folgen.

Feinfühliges Drama über Nähe, Distanz und Entfremdung

Der Film ist eine poetische Hommage an die Freundschaft. Er erzählt davon, wie wichtig es ist, in Verbindung zu bleiben, sich Zeit zu nehmen für die, die wir lieben. Aber auch wie schwer es sein kann, seine eigene Identität zu finden und sich selbst treu zu bleiben in einer Gesellschaft voller Normen, Rollenklischees und Vorurteile.



"Close" ist nach "Girl" der zweite Spielfilm des belgischen Regisseurs Lukas Dhont. Er bringt die talentierten jungen Darsteller Eden Dambrine und Gustav de Waele zusammen mit den renommierten Schauspielerinnen Émilie Dequenne ("Rosetta", "Love Affairs(s)") und Léa Drucker ("Nach dem Urteil", "Das blaue Zimmer") auf die Leinwand. Eden Dambrine und Gustav De Waele als Léo und Rémi geben in "Close" ihr Leinwanddebüt. (cw/pm)