"Bachelor"-Finalistin outet sich als pansexuell

Stark mit starkem Statement in der "Bachelor"-Wiedersehensshow (Bild: Screenshot rtl.de)

Die Reality-TV-Kandidatin Stephie Stark hat in mehreren Interviews über ihre Pansexualität gesprochen. Die 27-Jährige hatte es 2021 in das Finale der RTL-Show "Bachelor" geschafft, war dort aber vom Bachelor ersetzt worden. Die aktuelle Show "Bachelor in Paradise" verließ sie vorzeitig.



Liebe fand die bis dahin mehrjährige Single-Frau nach den Dreharbeiten: "Ich habe nach dem Paradies eine ganz wunderbare Person kennengelernt, es ist eine Frau", sagte sie jetzt in der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig, die ab sofort im Streaming-Portal des Senders verfügbar ist.



Vier Monate habe die neue Liebe gehalten. "Bis sie mich abserviert hat. Jetzt hat sie eine neue Freundin...", so Stark zu Bild.

"Pansexualität sollte als ganz normal gelten"

Gegenüber beiden Medien sprach die Store-Managerin aus München, die inzwischen in Köln lebt, über ihre Pansexualität. "Ich bekenne als Person in der Öffentlichkeit Farbe, weil es noch viele Jugendliche gibt, die den Mut finden müssen, um zu sich zu stehen. Pansexualität sollte als ganz normal gelten." Man müss sich nicht immer outen, so Stark. Es sei aber wichtig, zu sich zu stehen und Zeichen zu setzen.



Für sie spiele es keine Rolle, welches Geschlecht sie date, so Stark: "Ich liebe den Menschen und nicht das Geschlecht". Wenn ein Mensch sie charakterlich anziehe, "finde ich ihn auch sexuell attraktiv".



Im "echten Leben" sei das Single- und Dating-Leben auch "nicht viel besser" als bei Reality-Shows, an denen sie immer noch Interesse habe, so Stark zu ihrem aktuellen Liebes-Aus. Von den Enttäuschungen vor der Kamera oder privat lasse sie sich aber nicht beeindrucken: "Ich glaube, dass einen das immer so ein bisschen runter zieht, wen es im Liebesleben nicht klappt. Nur darf man da nicht so sehr an sich zweifeln, weil es war dann einfach nicht die richtige Person." (cw)