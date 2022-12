Thorsten Frei: Selbstbestimmungsgesetz ersetzt Biologie durch Ideologie

Als Ralf Schuler bei "Bild" kündigte, begründete er das damit, er wolle nicht "unter der Regenbogenflagge arbeiten". Zu sehr habe sich die Zeitung, die erst jüngst wieder aus dem Nichts eine Nachricht gegen zu fordernde Trans-Aktivist*innen und ihre Fürsprecher*innen hervor zauberte, die "Agenda der LGBTQ-Bewegung zu eigen" gemacht (queer.de berichtete).



Also startete Schuler, der zuvor Leiter der Parlamentsredaktion der Boulevardzeitung gewesen war, ein presserechtlich unter einer Medienfirma des gefeuerten "Bild"-Chefs Julian Reichelt laufendes Talkformat: "Schuler! Fragen, was ist". In dem ließ sich nun der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten frei, gegen trans Menschen und das angekündigte Selbstbestimmungsgesetz aus.

Biologie einfach ersetzt?

Obwohl die Änderung des staatlich anerkannten Geschlechts in den Papieren seit 1981 möglich ist, hat Frei beim Gesetzesvorhaben nun einen bemerkenswerten qualitativen Unterschied feststellen müssen. Die Ampel tue so, kritisiert er, "als könnte man Biologie durch Ideologie ersetzen". Das sei jedoch "ein Trugschluss".



Dabei ist es mitnichten so, dass die bisher zur Änderung des Geschlechtseintrages notwendigen zwei Gutachten, die mit dem Gesetz wegfallen sollen, irgendetwas mit dem Geschlecht im biologischen Sinne zu tun hätten. Und: Behauptet hat das auch noch niemand.



Bei der Union wolle man, statt des Selbstbestimmungsgesetzes, für eine "kleine Gruppe der Betroffenen" lieber "vernünftige Lösungen" haben, führt Frei in der Sache weiter aus. Wie die aussehen würden, weiß man allerdings: Im Mai 2019 wurde ein Gesetzentwurf aus dem damals von Horst Seehofer (CSU) geführten Innenministerium bekannt.



Demnach wollten die Konservativen die Zwangsbegutachtungen einfach in "Beratungen" umbenennen und vom selben medizinischen Personal vornehmen lassen. Und auch bei einem Gerichtsverfahren zur Entscheidung über die Zugehörigkeit zum Geschlecht im rechtlichen Sinne wäre es geblieben (queer.de berichtete). Wie die Beamten und politisch Verantwortlichen im Innenministerium dabei allerdings die Biologie gewahrt wissen wollten, darüber ist bis heute nichts Näheres bekannt.



Nun aber ist die rot-gelb-grüne Bundesregierung am Zug – und die macht alles ganz anders. Statt vernünftiger Lösungen setze die auf "eine brutal-identitätspolitische Debatte, um ihre eigene Ideologie durchzusetzen", so Frei. Das mache man nicht mit. Dabei sind es doch sonst eher Konservative und Rechte, die die Meinungs- und Redefreiheit auf Biegen und Brechen verteidigen wollen. Jetzt aber, ohne eigene Regierungsmehrheit, ist Debatte schlecht? Und: Machen Thorsten Frei und Co. nicht eben doch bei der Debatte mit, wenn sie ihre zwielichtige Meinung in zwielichtigen Medien zu Protokoll geben?

Rückzug auf "aber die Kinder!"

So auch beim Aspekt der Altersgrenzen zum Zugang zum Verfahren nach dem Selbstbestimmungsgesetz, das mit einem Gang zum Standesamt erledigt sein soll. Beim dem fehle nämlich, Frei weiter, "der Respekt vor Minderjährigen". Der Grund: Auch 14-jährige sollen dann den Namen und den Geschlechtseintrag ändern können – im Fall fehlender Elternzustimmung nötigenfalls über die Zustimmung eines Familiengerichts. Das würde die Sache dann wie gehabt richterlich, aber ohne jede Sachkompetenz prüfen.



Das hält Frei mitnichten für eine vernünftige Lösung, sondern für einen Versuch linker Politiker*innen, in die Familien hinein zu regieren. So, als würden Regelungen zur Religionsfreiheit, zum Schutzalter bei sexuellen Kontakten, zum Verbot von körperlicher Gewalt auch durch Erziehungsberechtigte oder viele andere Bestimmungen, die Kinder und Jugendliche vor ihren Eltern schützen sollen, nicht existieren.



Die Ampel wolle, so Frei Olaf Scholz aus einer Zeit zitierend, als der noch Generalsekretär der SPD unter der rot-grünen Bundesregierung war, die "Lufthoheit über den Kinderbetten" erreichen. Das klingt so schön sexuell und rüttelt an beliebte Assoziationen, wonach es Queers immer irgendwie auf Kinder abgesehen hätten – etwas, was in den USA ebenfalls prima funktioniert und wegen dem Trans- und Homohasser*innen von LGBTI so gern als "Groomer" sprechen.



Gesagt hatte Scholz das mit der Lufthoheit über Kinderbetten im Jahre 2002 zwar wirklich – allerdings ging es dort um den Ausbau von Ganztagsschulen und Krippenplätzen, nicht um die Rechte sexueller und geschlechtlicher Minderheiten oder um die Rechte von Kindern ihren Eltern gegenüber. Jetzt, bei dem Recht von 14-jährigen, mit Zustimmung ihrer Eltern oder eines Familiengerichts den Personenstand und den Namen wechseln zu dürfe, sei jedenfalls "für uns eine Grenze erreicht", so Frei. Man werde Familien "vor dem illegitimen Zugriff der öffentlichen Hand, sicherlich, schützen". Wie die Union das anstellen will, sagte Frei allerdings nicht.