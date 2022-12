Spanien: Parlament verabschiedet umfassendes Selbstbestimmungsgesetz

Heute, 15:00h,

In Spanien machte am Donnerstag nicht nur die traditionelle Weihnachtslotterie El Gordo Schlagzeilen, sondern auch die endgültige Verabschiedung eines Selbstbestimmungsgesetzes in der Abgeordnetenkammer des Parlaments. Gegen das Vorhaben hatte es in den letzten Monaten, wie inzwischen in Europa üblich, heftigen und von Transfeindlichkeit geprägten Widerstand gegeben, auch aus den Reihen der Regierung. Letztlich stimmten 188 Abgeordnete dafür, 150 dagegen und sieben enthielten sich.



Die neue Regelung ermöglicht es Personen ab 16 Jahren, ihr rechtlich anerkanntes Geschlecht und ihren Vornamen selbstbestimmt zu ändern. Für die Änderung des Eintrags auf dem Personalausweis und weiteren Dokumenten entfällt die bisherige Notwendigkeit einer medizinischen Diagnose oder des Beginns einer Hormontherapie. Seit einer Reform aus dem Jahr 2007 waren keine Operationen mehr notwendig, das Mindestalter lag zunächst bei 18.



El Pleno aprueba el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.



Nota de prensa: https://t.co/3FPu5OVyLo pic.twitter.com/WZZqgxJ2Wv Congreso (@Congreso_Es) December 22, 2022 Twitter / Congreso_Es | Nach Bekanntgabe des Ergebnisses brach Jubel auf der Besuchertribüne aus

Die Regierung reagiert mit dem Gesetz auch auf ein Urteil des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2019, das die derzeitige Beschränkung auf Erwachsene für ungültig erklärte. Minderjährige, die dazu reif genug seien, müssten ebenso die Möglichkeit zur Änderung des rechtlichen Geschlechts erhalten. Noch im gleichen Jahr machte die erste jugendliche Person davon Gebrauch. In einigen autonomen Regionen und Kommunen gelten bislang eigene Regeln.



Die landesweite Reform geht weiter auf das Urteil ein, in dem es Minderjährigen zwischen 14 und 16 die Änderung des rechtlichen Geschlechts bei Zustimmung der Eltern oder eines Gerichtes ermöglicht. Bei Zwölf- und Dreizehnjährigen entscheidet zwingend ein Gericht. Bereits bei Kindern unter zwölf sollen Schulen den gewählten Vornamen nutzen.

Gesetz in Regierung umstritten

Gleichstellungsministerin Irene Montero vom Regierungsjuniorpartner Podemos hatte das Gesetzesvorhaben im Sommer vorgestellt, als wichtigen Schritt für die "Depathologisierung" und Gleichstellung von trans Menschen. In der Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sánchez sorgte das Vorhaben allerdings für einige Turbulenzen – die Partei stimmte zwischenzeitlich im dafür zuständigen Parlamentsausschuss mit der das Gesetz ablehnenden Opposition aus Konservativen und Rechtspopulisten dafür, Fristen für mögliche Änderungsanträge zu verlängern.



Einige weibliche Abgeordnete der Sozialisten kritisierten wie einige feministische Gruppen das Gesetz unter anderem wegen des aus ihrer Sicht zu geringen Mindestalters und stellten es teilweise auch als Angriff auf Frauenrechte und -Sicherheit dar. Zu den größten Gegnerinnen des Gesetzes gehörte die frühere PSOE-Gleichstellungsministerin Carmen Calvo. Aufgrund vieler transfeindlicher Äußerungen verließ die Schauspielerin Carla Antonelli im Oktober die Partei – sie war als Stadträtin in Madrid die erste in ein legislatives Amt in Spanien gewählte trans Person.

Homo- und Trans-"Heilung" wird verboten

Das Selbstbestimmungsgesetz ist Teil eines größeren Paketes zu LGBTI-Rechten, das nun in den Senat wandert. Nach der dort erwarteten Verabschiedung könnte es innerhalb einiger Wochen Gesetz werden. Es sieht unter anderem auch ein Verbot sogenannter "Konversionsbehandlungen" vor: "Die Leben von LGBTI und trans Personen brauchen keine Heilung", so Gleichstellungsministerin Montero. Das Gesetz sieht landesweit Geldstrafen bis zu 150.000 Euro bei Verstößen vor und ergänzt entsprechende Regelungen aus neun von 17 Regionen.



Wie bisher lesbische Paaren sollen auch LGBTI-Singles teilweise Zugang zu Techniken künstlicher Befruchtung erhalten. Zu trans Personen soll es eine aktive Inklusions-Strategie in den Bereichen Arbeit, Erziehung und soziales Wohnen geben. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden müssen ein Anti-Diskriminierungs-Konzept erstellen. Der Staat darf niemanden, der LGBTI-Feindlichkeit fördert, finanziell unterstützen. Das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe und auf Änderung des staatlich anerkannten Geschlechts soll zudem mehr Ausländern und Migranten geöffnet werden, bei einer Verbindung mit einer spanischen Person sollen etwa auch Konsularabteilungen die Ehen schließen dürfen.



Diese Auflistung der Reformen ist nicht umfassend. In den letzten Monaten war allerdings praktisch nur über das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert worden, unter dem Hashtag #LeyTrans. Am späteren Donnerstagnachmittag stimmt auch in Schottland das regionale Parlament über ein Selbstbestimmungsgesetz ab (queer.de berichtete). (nb)