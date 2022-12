Das wunderbar beiläufige Coming-out von Benoit Blanc

Von Patrick Heidmann

Drei Jahre ist es her, dass Benoit Blanc – mit viel Freude am Südstaaten-Akzent gespielt von Daniel Craig – in "Knives Out" erstmals in Erscheinung trat und den Mord an einem reichen Patriarchen aufklärte. Nun meldet sich der berühmteste schwule Privatdetektiv der Welt in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit einem neuen Fall zurück – nach einem kurzen Ausflug ins Kino Ende November läuft der Krimi ab dem 23. Dezember 2022 bei Netflix.



Aber Moment mal, Benoit Blanc ist schwul? Was 2019 noch bloß als vage Vermutung durch den Film wehte (die schicken Anzüge saßen einfach eine Spur zu gut!), bestätigt sich in der Fortsetzung nun erfreulich unmissverständlich. Nicht dass die sexuelle Identität oder das Privatleben des Ermittlers für die Geschichte hier nun eine wirkliche Rolle spielen würde. Aber der Moment, wo jemand an seine Apartment-Tür klopft und Blancs Lebensgefährte die Tür öffnet, ist trotzdem ein besonders schöner. Auch dank des höchst prominenten Schauspielers, der die Rolle spielt.

Erlösung für den gelangweilten Detektiv



Poster zum Film: "Glass Onion: A Knives Out Mystery" lief vom 23. bis 29. November 2022 in ausgewählten Kinos und kann jetzt auf Netflix gestreamt werden

So oder so gönnt Regisseur Rian Johnson seinem Protagonisten in "Glass Onion" nun einen Auftritt, der sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen hat. In der Anfangsphase der Corona-Pandemie nämlich ist der bekannteste noch aktive Privatdetektiv der Welt derart gelangweilt, dass er das Badezimmer eigentlich gar nicht mehr verlässt. Dort sitzt er dann in der Wanne, raucht Zigarre und spielt via Zoom mit ähnlich prominenten Freund*innen (darunter auch zwei nach den Dreharbeiten verstorbene Legenden) Online-Spiele.



Doch Rettung naht, als eine geheimnisvolle Rätselbox bei ihm abgegeben wird, die sich als Einladung nach Griechenland entpuppt: Der Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) hat für eine "Murder Mystery Party" auf seine Privatinsel gebeten. Doch dass außer Blanc – der das sommerliche Setting prompt als Anlass nutzt, seine lässigsten Outfits einzupacken – unter den Gästen nur enge Wegbegleiter*innen sind, von denen nicht nur eine Person mit dem selbstverliebten Möchtegern-Genie noch eine Rechnung offen hat, lässt Schlimmstes befürchten. Und natürlich wird aus dem vermeintlichen Spiel dann auch recht schnell tödlicher Ernst – und für Blanc ein gefundenes Fressen.

Spielfreudiges Ensemble und überraschende Wendungen

Als Hommage an altmodische Whodunits à la Christie funktioniert "Glass Onion" nicht mehr ganz so gut wie der erste Teil, und man kann trefflich darüber streiten, ob Johnson seinen neuen Fall genauso clever konstruiert hat wie den ersten. Die satirischen Seitenhiebe sind jedenfalls nicht allzu subtil, das Finale und all die Covid-Anspielungen fast schon ein quasi-nostalgischer Throwback.



Doch jede Menge Spaß macht diese temporeiche Krimikomödie mit all ihren überraschenden Wendungen, dem sonnendurchfluteten Setting und dem spielfreudigen Ensemble, in dem auch Janelle Monaé, Kate Hudson und Kathryn Hahn Glanzlichter setzen, allemal. Witzige Cameos gibt's, wie erwähnt, als Bonus noch dazu. Dagegen, dass es noch mindestens einen weiteren Fall für Benoit Blanc geben wird, ist also rein gar nichts einzuwenden. Und mit etwas Glück ist dann auch der Mann an seiner Seite wieder mit von der Partie.



Infos zum Film



Glass Onion – A Knives Out Mystery. Krimi, Komödie. USA 2022. Regie: Rian Johnson. Cast: Daniel Craig, Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn. Laufzeit: 140 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Ab 23. Dezember 2022 als Stream auf Netflix