Kassel: Trans Mutter mit Kind aus Kindergarten geworfen

Symbolbild: Im Kindergarten sollte eigentlich das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen (Bild: pixabay / pexels

Heute, 11:48h,

In Kassel wurde im September ein vierjähriges Kind während der Eingewöhnungsphase aus einem nicht benannten Kindergarten geworfen – offenbar weil sich Erwachsene an dem Trans-Sein der begleitenden Mutter störten. Das berichtete die Mutter in einem am Freitag erschienenen Interview gegenüber der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen" (HNA).



Die Mutter hatte ihren Sohn demnach während der Eingewöhnungsphase begleitet und dabei "versucht, mich so gut es ging im Hintergrund zu halten". Luca habe der Ort gefallen, die Eingewöhung und Integration des Kindes habe gut funktioniert. Nach etwas über zwei Wochen sei Leoni (beide Namen sind Pseunonyme) dann allerdings ein Kündigungsschreiben überreicht worden: "Was dazu führte, dass Luca mitten am Vormittag aus der Gruppe gerissen wurde. Wir mussten den Kindergarten sofort verlassen, ohne uns verabschieden zu können. Mit den Worten 'da ist die Tür' wurden wir aus dem Kindergarten komplementiert."



In der Kündigung habe es geheißen, dass "nicht behebbare Auffassungsunterschiede" bestehen würden. Ein Gespräch mit der pädagogischen Leitung zwei Tage zuvor habe der Mutter gezeigt, "dass die Person mit meiner trans* Weiblichkeit überfordert war". Seitens des gewählten Elternvorstandes, der die Kündigung aussprach, habe es keine Versuche gegeben, mit Leoni zu reden. Der unbegründete Rauswurf sei eine klare Diskriminierung.

Juristische Hilfe gesucht

Nach der Kündigung habe es ein Gespräch von Lucas Eltern mit der pädagogischen Leitung und Erzieherinnen gegeben, wobei letztere angemerkt hätten, "dass ich als Mama zu sichtbar in der Eingewöhnungsphase war". Das von den Pädagoginnen an den Vorstand verbreitete Angebot von Lucas Eltern, dass stattdessen Leonis Partnerin das Kind begleite, sei abgelehnt worden.



Auch die Einschaltung zweier Anwältinnen habe nichts verändert. Die fristlose Kündigung sei unter anderem nicht ausreichend begründet und unwirksam, so das Schreiben, die Kündigung verstoße zudem gegen das Benachteiligungsverbot und diskriminiere Leoni wegen des Geschlechts. Der Elternvorstand wies die Vorwürfe zurück. Ihr Ziel sei "in erster Linie eine weitere Betreuung und keineswegs eine juristische Konfrontation", so die Mutter: "Wir finden den Kindergarten als solchen eigentlich großartig und Luca hat sich dort wohlgefühlt."



Das Konzept des Kindergartens sei eine größere Elterneinbindung. Die Mutter berichtete auch, Kinderbücher mitgebracht zu haben, die die Vielfalt der Gesellschaft samt der Lebensrealität queerer Personen darstellten. Die Kinder hätten neugierig reagiert, so Leoni. Später sei ihrer Partnerin nahegelegt worden, dass solche Inhalte nicht ohne pädagogische Anleitung für Kinder zugänglich gemacht werden sollten. "Die Aussage, dass es für Bücher, in denen queere Lebensrealitäten dargestellt werden, eine pädagogische Anleitung brauche, ist für mich ebenfalls ein Ausdruck von Diskriminierung", sagte die Mutter der Zeitung. "Meiner Erfahrung nach haben meist Erwachsene ein Problem mit diesen Darstellungen. Kinder haben oft einen weitaus weniger vorurteilsbehafteten Blick auf die Geschichten."

Die Familie leidet

Der Rauswurf hat die Eltern schwer belastet. Leoni befindet sich laut dem Interview in Therapie, um ihn zu verarbeiten. Ihre Partnerin sei mit den Kinden auf eine dreiwöchige Kur gefahren. Am schwersten sei das alles für den Vierjährigen.



"Luca hatte sich schon komplett darauf eingestellt, jeden Tag in den Kindergarten zu gehen", so die Mutter gegenüber HNA. "Warum wir rausgeworfen wurden und die Art, wie dies erfolgte, konnte Luca nicht verstehen. Es war sehr schwer, Luca die Situation kindgerecht zu vermitteln." (cw)