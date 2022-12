WDR stellt queeren Böttinger-Podcast ein

Böttinger in ihrer Wohnung mit Fienchen, dem Hausdackel (Bild: WDR)

Heute, 16:14h,

Die lesbische Moderatorin Bettina Böttinger hat sich in der am Mittwoch veröffentlichten Folge ihres Podcasts "Böttinger. Wohnung 17" in dieser Rolle von ihren Zuhörer*innen verabschiedet. "Leider muss ich Euch mitteilen, dass nach zwei Jahren und 50 Folgen Schluss ist", schrieb die 66-Jährige zudem auf Instagram.



"Der WDR/ARD hat sich leider dagegen entschieden, dieses Projekt fortzusetzen. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht bin." Aber sie habe auch "50 für mich bereichernde Gespräche führen dürfen und total spannende, ehrliche, berührende und lustige Begegnungen gehabt".





| ARD Audiothek | Die letzte Folge des Podcasts

Die Reihe war im April 2021 gestartet und von dem Kölner Sender in allen gängigen Plattformen veröffentlicht wurden. Geplant war ein privateres Talkformat "mit Menschen, die einen frischen Blick auf unsere Gesellschaft werfen und spannende Geschichten aus ihrer Lebenswirklichkeit erzählen können – für alle, die Lust haben auf ein lebendiges und vielfältiges Miteinander", so der Sender damals.

Der Themenmix in den 50 Folgen war größtenteils queer und bot viele Prominente aus Politik oder Showbiz auf – von Jens Spahn über Kevin Kühnert zu Tessa Ganserer und von Hella von Sinnen und Georg Uecker über Conchita zu Harald Glööckler. Andere Folgen stellten weniger Prominente vor und die unterschiedlichsten Facetten der queeren Community, ihre Herausforderungen und Leistungen.



"Wir hoffen, die Gespräche haben Euch ebenso viel Freude, neue Perspektiven und Gedankenanstöße gebracht wie uns", so Böttinger bei Instagram auch im Namen des kleinen Teams hinter dem Podcast, dessen komplette Folgen weiterhin abrufbar sind.



In Instagram-Stories veröffentlichte die Moderatorin, die vor gut einem Jahr im QUEERKRAM-Podcast mit Johannes Kam zu Gast war (queer.de berichtete), seitdem diverse Danksagungen. Viele bedauerten das Aus – und forderten den WDR zu einem Überdenken der Entscheidung auf. Böttinger moderiert weiter im WDR-Fersehen die Talkshow "Kölner Treff". (cw)