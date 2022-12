Die besten asiatischen Gay-Romance-Serien 2022

Von Norbert Blech

Vor gut zwei Jahren haben wir erstmals mit einer Serienübersicht über einen Trend in Südost- und Ostasien zu Serien über Romanzen zwischen Jungs geschrieben: Jährlich erscheinen dutzende sogenannte BL-Reihen (für Boys' Love), mit einer ganzen Industrie samt Fanmeetings und Soundtracks und einer Erzählweise mit oft austauschbaren Klischeeszenen und -handlungen, den sogenannten Tropen.



Primäre Zielgruppe sind junge Frauen, die das auch Yaoi genannte Genre einst in Manga- und Roman-Form starteten. Aber auch für LGBTI weltweit, die auf etwas herzhaftes und positives wie "Heartstopper" lange warten mussten, wurden die Reihen zunehmend interessanter – trotz manch unauthentischer Plots wie die des Frauenhelden, der nur für den einen Jungen Gefühle zeigt.



Das Genre entwickelt sich allerdings spürbar weiter, queere Autor*innen und Regisseur*innen setzen selbstbewusstere, emanzipiertere Zeichen, ohne dabei das Ziel für die Zuschauenden, das Mitfiebern an einer Romanze, aus den Augen zu verlieren. Zugleich werden die Handlungen und Genres ebenso diverser wie manche Charaktere, auch wenn es bislang nur wenige Girls-Reihen oder -Paare gibt (aktuelle Ausnahme weiter unten) und trans Personen praktisch keine Rolle spielen (eine seltene Ausnahme ist Thai-Schauspielerin Jennie Panhan mit etwas größeren Nebenrollen, etwa in "3 Will Be Free", Youtube, 2019).



Folglich also ein paar Streaming-Tipps der Redaktion mit Highlights des Jahres. Die meisten Serien sind kostenlos verfügbar, viele bieten neben englischen auch deutsche, teilweise von Fans erstellte Untertitel.



Choco Milk Shake

Korea, Youtube, elf Folgen je rund 12 Minuten



Die letzte Folge dieser für BL-Einsteiger gut geeigneten Mini-Miniserie lief gerade erst. Der Plot ist simpel wie herrlich absurd: Der Hund und die Katze aus Jung Woos Kindheit kehren in sein Leben zurück – in Gestalt zweier Jungs (was in einem nach Folge 2 veröffentlichten teilanimierten Zusatzvideo näher, aber auch nicht wirklich erklärt wird).



| Direktlink | Die erste Folge, die Serie bietet auch deutsche Untertitel

Was schnell zu einer billigen Comedy werden könnte, wird dank großartigem Casting zu einer sehr unterhaltsamen Feelgood-Reihe, die sich ohne viel Worte zu verlieren auch einige traurige Momente leisten kann. Die Fantasie-Welt funktioniert bestens, in späteren Folgen bleiben allerdings einige Fragen zu ihren Grundregeln, die für den Plot relevant wären, zu unbeantwortet. Das gilt selbst für die elfte, nach ersten Erfolgen offenbar hastig nachgedrehte Episode.



Das einzige wahre Ärgernis ist allerdings, dass die Serie einfach viel zu kurz ist – eine in diesem Jahr erschienene thailändische BL-Serie über ein zum Leben erwecktes Kuscheltier, "The Miracle of Teddy Bear" (Youtube), kommt hingegen auf ganze 16 Episoden á 90 Minuten.

Bad Buddy

Thailand, Youtube, 12 rund einstündige Folgen



Im Vorfeld war gemutmaßt worden, wenn zwei der populärsten Jungschauspieler Thailands als Paar in einem BL zu sehen sind, werde es maximal einen verstohlenen Kuss in der letzten Episode geben. Und dann zeigt bereits der erste Abspann mehr authentisch wirkende liebevolle Szenen zwischen Jungs als 70 Jahre deutsche TV-Geschichte.



| Direktlink | Vergleichs-Szenen aus dem thailändischen "Bad Buddy" und dem wenige Monate später veröffentlichten englischen Netflix-Hit "Heartstopper", der zusammen mit "Young Royals" oder "Love, Victor" als westliche Antwort auf den BL-Trend gesehen werden kann

Der schwule Regisseur Noppharnach Chaiwimol, der bereits in "A Tale of Thousand Stars" (Youtube, 10 Folgen) mit einer Mischung aus Dramatik und Herzschmerz das Publikum fesselte, schuf mit "Bad Buddy" mehr ein süchtig machendes wöchentliches Event als eine Serie, trieb manche BL-Tropen auf die Spitze, um schlechtere beiseitezufegen. Die Serie braucht ein paar Folgen, um sich so richtig zu finden, und der Grundplot – zwei Jungs aus verfeindeten Familien verlieben sich – ist recht holzschnittartig und mit platten Wendungen versehen, als wäre es eine US-Serie aus den 90ern oder ein "Tatort".



Und dennoch ist alles durchdacht genug, um den beiden Jungs ein zunehmendes Feuerwerk aus mal witzigen, mal hochemotionalen, vor allem aber häufig umwerfend tollen Szenen zu bieten. Waren Vlad und Karl, Cairo und Gavreel oder Teh und Oh-aew die BL-Paare der letzten Jahre, die einen mitfiebern und oft heulen ließen, stehlen Pat und Pran nun allen die Show. Ein Nebenrollen-Frauen-Paar sorgt im späteren Teil der Serie für ebenso tolle, aber viel zu kurze romantische Momente.



| Direktlink | Teil 1 der ersten Folge – Thai-Reihen bei Youtube sind in der Regel auf mehrere Teile pro Episode aufgeteilt

"Bad Buddy" setzt auch auf gute und schlechte Cliffhanger, wozu auch die teils irreführenden Teaser im Abspann gehören. Gegen Ende der vorletzten Episode, nach einer zurecht fast endlosen Zelebrierung verliebter Zweisamkeit gegen den Rest der Welt, löst die Serie das Versprechen einer anderen ein: Das Herz stoppt. Bis zum Finale eine Woche später analysierten Fans die gerade gezeigte Episode, asiatische Gesellschaften und das Ende der Romanvorlage zu Tode.



SPOILER: die 2023 erscheinende Anthologie-Reihe "Our Sky 2" wird – analog zu weiteren BL-Paaren – in einer Episode die Geschichte von Pat und Pran weitererzählen.



Old Fashion Cupcake

Japan, Viki, 5 Folgen zu 25 Minuten



Keine "Boys", keine Schule oder Uni, keine BL-Klischees: Man kann hier einem 39-Jährigen und seinem 29-jährigen Arbeitskollegen über Dialog und Gesichtsausdrücken folgen, wie sie füreinander Gefühle entwickeln und sich zunehmend glücklicher machen. Der Ältere steckt ein wenig in einer Lebenskrise, in angewöhnter Routine und Frust. Beschlossen wird eine Verjüngungskur: Jeden Tag etwas neues probieren, das Leben und die Lust am Leben entdecken.



| Direktlink | Trailer zu "Old Fashion Cupcake"

Aus Japan kommen oft die originellsten Serien. 2022 kehrte "Cherry Magic" (Crunchyroll, Abo), die tolle Office-Romanze mit Zauberkräften und aufmunternder Gutmütigkeit, als Kinofilm (inoffizielle Quellen) zurück – erwachsener, mit einem Blick auf Familien und Gesellschaft. 2023 folgt ein thailändisches Remake der Serie, dann dürfte auch endlich mal richtig geküsst werden.



Not me

Thailand, Youtube, 14 Episoden je rund 45 Minuten



Die Schauspieler Off und Gun zählen zu den populärsten BL-Paarungen, in "Theory of Love" (Youtube, 12 Folgen + Special) spielte Gun einen unglücklich in seinen besten Kumpel verliebten Filmstudenten derart überzeugend, dass es schmerzte. Hier steht Gun als Black und White vor der Kamera, ein getrennt voneinander lebendes Zwillingspaar. Als Black in ein Koma geprügelt wird, schlüpft White in dessen Rolle in einer Gang politischer Aktivisten, um die Täter zu finden – und entwickelt Gefühle für den ominösen Sean.



| Direktlink | Der Trailer zu "Not me"

Entstanden ist ein sehr düsteres und für thailändische Verhältnisse revolutionär politisches BL. Trans Regisseurin Nuchy Anucha Boonyawatana setzt auch eine fiktive Regenbogenflaggen-Demo für die Ehe für alle in Szene, samt echten LGBTI-Aktivist*innen und einem QR-Code zur Petition für das Vorhaben. Aber letztlich verhandelt sie viel grundlegendere Fragen über die thailändische Politik und Gesellschaft.



Gefallen gefunden? Die okaye BL-Reihe "The Eclipse" (Youtube, 12 Folgen) bietet auch (leichtere) politische Anklänge, und auch die tolle und wendungsreiche Nicht-BL-Mystery-Reihe "The Gifted" (Youtube 2018, auch "Gifted Graduation" 2020) lässt manche Reflektionen zu. Gun spielt hier übrigens in einer Folge die Rolle seines Lebens, als Junge mit multiplen Persönlichkeiten.

Weitere Reihen

Wie immer hat die Redaktion (in diesem Fall eine Person) nicht jede Serie gesehen, manche nur angefangen und manche schnell verworfen. Wer "Bad Buddy" mag, scheint beim gerade gestarteten "My School President" (Youtube) sehr gut aufgehoben zu sein. Nach zwei, drei Folgen entwickelt sich das recht toll.



| Direktlink | Trailer zu "My School President"

Die derzeit laufende thailändische Girls-Love-Reihe "GAP" (Youtube, 12 Episoden) ist die erste des Landes mit einem Frauen-Hauptpaar und zugleich eine Primetime-Show von Channel 3. Die Aufrufzahlen bei Youtube sind im Millionenbereich, auch Reaktionen in sozialen Netzwerken und gute Kritiken von weiblichen queeren BL-Fans scheinen für die Serie zu sprechen – die Adaption eines erfolgreichen Romans einer lesbischen Autorin überträgt manche erfolgreiche BL-Tropen 1:1 auf Frauen und ist professionell produziert. 2023 sollen die Schauspielerinnen Milk und Love, die in "Bad Buddy" (s.o.) ein tolles Nebenpaar gaben, mit "23.5" ihr eigenes GL bei GMM TV erhalten.



| Direktlink | Trailer zu "GAP"

Koreanische BL gelten im Vergleich zu den thailändischen Varianten oft als deutlich nüchterner, was manchen so besser gefällt. Ein guter Vertreter des Landes 2022 ist, neben "Blueming" (iQIYI, Abo, 11 Folgen), die Reihe "Semantic Error" (Viki, 8 Folgen) über einen nüchternen Informatikstudenten, der auf einen lebenslustigen Designer trifft.



| Direktlink | Trailer zu "Semantic Error"

Viel Fan-Aufmerksamkeit erzielte 2022 das aufwändig produzierte Mafia-BL-Epos "KinnPorsche" (iQIYI, Abo, 14 Episoden), das zwischen harter Action, Zuckerwatten-Romantik, offensiver Erotik und platten Humor manchmal ebenso die Balance verliert wie in Fragen der Moral. Dazu gibt es den BL-Soundtrack-Song des Jahres.