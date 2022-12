Mel C sagt Silvesterkonzert in Polen ab

Raph_PH / flickr) Mel C bei einem Auftritt 2019 im Londoner Wembleystadion (Bild:

Heute, 09:37h,

Spice-Girls-Sängerin Melanie C hat ein geplantes Silvesterkonzert in Polen abgesagt und dafür Lob aus der LGBTI-Community halten. "Angesichts einiger Probleme, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, und die nicht zu den Gruppen, die ich unterstütze, passen, kann ich leider nicht wie geplant zu Silvester in Polen auftreten", schrieb die 48-Jährige, die bürgerlich Melanie Chisholm heißt, am Montag auf Twitter. Sie hoffe, sehr bald wieder nach Polen zurückkehren zu können.



Auf Twitter interpretierten viele Chisholms Absage als Unterstützung queerer Menschen in Polen. Der britische schwule Journalist Owen Jones nannte die Sängerin unter ihrer Mitteilung eine "Heldin". Twitter-Nutzer*innen aus Polen erinnerten Mel C dagegen an einen Auftritt in Russland nach der Krim-Annexion und warfen ihr Doppelmoral vor.

Jahrelange Unterstützerin der LGBTI-Community

Die Sängerin ist seit vielen Jahren für ihre Haltung bekannt. Vergangenes Jahr wurde sie bei den British LGBT Awards mit dem "Celebrity Ally"-Preis für ihre Unterstützung queerer Menschen geehrt.



Polens nationalkonservative PiS-Regierung fährt einen extrem queerfeindlichen Kurs. Nach ihrer Darstellung ist der Kampf für mehr Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und trans Menschen eine Bedrohung für traditionelle Werte. (cw/dpa)