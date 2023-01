Ein schwuler Teenager rettet die Welt

Von Patrick Heidmann

Heute, 08:16h, noch kein Kommentar

Was LGBTI-Repräsentation in Animationsfilmen aus dem Hause Disney angeht, war es bislang nicht weit her. Ein schwules, verheiratetes Antilopen-Paar in "Zoomania", das erst bei genauem Lesen des Abspanns als solches zu erkennen ist, lesbische Elternpaare in "Findet Dorie" und "Toy Story 4", die ein paar Sekunden und ohne Dialog im Bild zu sehen waren. Viel mehr war da nicht. Als 2020 in "Onward: Keine halben Sachen" eine Zyklopen-Polizistin ihre Partnerin erwähnen durfte, feierte Disney das schon als queeren Meilenstein. Doch nun endlich gibt es mit "Strange World" endlich eine Geschichte, die tatsächlich mit einem Protagonisten daherkommt, der explizit nicht heterosexuell ist.



Im Zentrum des Science-Fiction-Films, der nun bei Disney+ verfügbar ist, steht die Familie Clade, die irgendwo in einer fernen Welt namens Avalonia lebt. Großvater Jaeger war ein legendärer Abenteurer und Entdecker, der allerdings von seiner letzten Tour vor 25 Jahren nicht zurückgekehrt ist. Sein Sohn Searcher, der ihn eine Weile lang begleitet hatte, konzentriert sich seit der von ihm entdeckten Pflanze Pando, die das ganze Land mit Energie versorgt, lieber entspannt als Farmer, tatkräftig unterstützt von Ehefrau Meridian, Sohn Ethan und dem dreibeinigen Hund Legend.

Ethan ist verknallt in Diazo



Poster zum Film: "Strange World" gibt es seit 23. Dezember 2022 auf Disney+

Ethan ist 16 Jahre alt und ein typischer Teenager: peinlich berührt, wenn die Eltern sich beim Frühstück küssen, noch voll damit beschäftigt, den eigenen Lebensweg zu finden, und heimlich verknallt in jemanden aus seiner Clique. Dass dieser Jemand ein Junge namens Diazo ist, ist erfreulicherweise nicht das geringste Problem für Ethans Eltern. Und auch für sonst niemanden in "Strange World", schließlich geht es hier nicht um ein Coming-out, sondern um ein großes, gefährliches Abenteuer.



Denn eines Tages landet Avalonias Präsidentin Callisto, die einst zu Jaegers Team gehörte, mit ihrem Raumschiff auf der Clade'schen Farm und bittet um Hilfe. Irgendetwas stimmt nicht mit den Wurzeln der Pando-Pflanze, und Searcher soll dabei helfen, der Sache auf den Grund zu gehen. Entdeckungsfreudig und neugierig wie er ist, schließt sich Ethan trotz väterlichen Verbots ebenfalls heimlich der Mission an, die in ein seltsames, knallbuntes Reich führt, in dem es nicht nur zu jeder Menge gefährlicher Situationen, sondern auch einer unerwarteten Familienzusammenführung kommt.

Eine fast altmodische Abenteuergeschichte

Zugegeben: "Strange World" kann nicht mithalten mit der obersten Liga der Disney-Filme, und selbst 2022 gab es eine ganze Reihe von Animationsfilmen, die deutlich origineller oder charmanter waren. Die schlichte, fast altmodische Abenteuergeschichte wird unnötig umständlich erzählt, und der Fokus liegt allzu sehr auf den oft grell leuchtenden Farben und der CGI-Action. Auch der Tonfall ist mitunter schwierig: Für ein junges Publikum passt zwar über weite Strecken der Plot, aber vielleicht nicht unbedingt der pubertierende Held, während für Teenager der Rest des etwas austauschbaren Films zu naiv und niedlich ist.



Dennoch ist es ein Vergnügen, jemanden wie Ethan (im Original toll gesprochen vom extrem coolen schwulen Komiker Jaboukie Young-White) im Zentrum eines großen Disney-Animationsfilms für die ganze Familie zu sehen, der insgesamt doch viele hübsche Momente hat. Und man kann nur hoffen, dass das Floppen von "Strange World" an den Kinokassen am Ende nicht seinem queeren Helden angekreidet wird, sondern andere entscheidende Faktoren wie eine kaum existente Marketing-Kampagne und Konzern-interne Umstrukturierungsschwierigkeiten mitberücksichtigt werden.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Strange World. Animationsfilm. USA 2022. Regie: Don Hall, Qui Nguyen. Laufzeit: 106 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 6. Seit 23. Dezember 2022 auf Disney+