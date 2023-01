Wenn das schwule Vorzeige-Paar an seine Grenzen kommt

Von Fabian Schäfer

Heute, 02:16h, noch kein Kommentar

Multikulturell, divers, pluralistisch: Ben und Raz finden viele Worte, um ihr Viertel zu beschreiben. Das Paar, beide in ihren Dreißigern, lebt in einem migrantisch geprägten Teil Tel Avivs. Die liberalen Männer fühlen sich wohl hier, das gehört ja auch zur eigenen Ideologie. Ganz bewusst in so einem Stadtteil zu wohnen, ist ein Statement.



Um die Aussicht der stilvoll, aber nicht nach Katalog eingerichteten Wohnung zu verschönern, pflanzt Ben einen kleinen Baum auf der anderen Straßenseite. Eines Abends beobachtet er, wie zwei junge Männer um das Bäumchen stehen, der eine lehnt sich an den dünnen Stamm. Was dann passiert, ist weder leicht zu beschreiben noch zu beurteilen: Ist es eine Verkettung unglücklicher Zufälle? Ist es die Konsequenz des Spießertums, das eigentlich in Ben steckt? Auf jeden Fall ist am Ende einer der jungen Männer, ein Geflüchteter aus Eritrea, tot. Zwei Polizisten töten ihn. Brutale, rassistische Polizeigewalt, die Ben mitansieht.

Eine Leihmutter ist schon gefunden



Poster zum Film: "Concerned Citizen" läuft im Januar 2023 in der Queerfilmnacht . Regulärer Kinostart ist am 2. Februar

Der Baum steht noch, doch die Tat schockt Ben (Shlomi Bertonov) zutiefst. Er ist nervös, verängstigt, gibt sich die Schuld, will das Viertel verlassen. Mit seinem Partner Raz (Ariel Wolf) kann er nicht darüber sprechen. Dem Vorzeige-Paar fehlt zum perfekten Glück ohnehin einzig ein Kind, meinen sie, und blättern deshalb Onlinekataloge mit Eizellenspenderinnen durch. Die passende Leihmutter in Manila hat eine Agentur bereits gefunden. Eine kleine Agentur, betonen sie, keine von den ganz großen.



Der Filmtitel "Concerned Citizen" wäre ins Deutsche übersetzt missverständlich gewesen, denn sich selbst "besorgte Bürger" nennende Deutsche sind meist weniger besorgt als rassistisch. Und doch passt dieser Euphemismus auch zu Ben: Die Tötung vor seinen Augen offenbart tiefsitzende Vorurteile und wenig Bewusstsein für die eigene Blase.

Schwule Sozialkritik, die den richtigen Ton trifft

Idan Haguel, der das Drehbuch schrieb und Regie führte, schafft es, Ben und seine Beziehung zu Raz hervorragend zu charakterisieren: Seinen Perfektionismus, wenn er die Gießkanne im richtigen Winkel hinstellt, ihre abgehobene, verlogene Spießigkeit, wenn der Staubsaugerroboter täglich seine Runden dreht, während ein Obdachloser ihnen ins Treppenhaus kackt. Ben wäre gern glücklich hier, weil es zu seinem Selbstbild passen würde, doch er ist es nicht.



"Concerned Citizen" geht satirisch mit all dem um und findet so einen selten gesehenen Zugang zu seinen Themen. Denn das oft tragikomische Drama macht sich nicht über seine zwei Hauptfiguren lustig, sondern erkundet ihre Lebensweise mit neugierig-kritischem Blick. Dabei kommt es durchaus zu mancher Überraschung.



Und auch auf bildlicher Ebene überzeugt die Satire: Immer wieder wirken Szenen dokumentarisch, andere sind mit viel Bedacht und Sinn für Stimmungen gedreht. Die vielen harten Schnitte verwirren manchmal, sorgen aber für einen guten Rhythmus. Das alles macht "Concerned Citizen" zu einem wirklich besonderen, klugen Film. Eine schwule Sozialkritik, die den richtigen Ton trifft.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film