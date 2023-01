Netflix cancelt "1899"

Die Öffentlichkeit wird nach der Netflix-Entscheidung nie erfahren, was aus Ángel (Miguel Bernardeau) wird (Bild: Netflix)

Die "Dark"-Co-Serienschöpfer Jantje Friese (45) und Baran bo Odar (44) hatten mit "1899" ihre Fans mit einer neuen Mystery-Serie versorgt. Die acht Episoden aus Staffel eins sind am 17. November 2022 auf Netflix erschienen. Jetzt gaben die Serienschöpfer bei Instagram bekannt, dass die Serie keine zweite Staffel erhält.



"Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass '1899' nicht verlängert wird", heißt es in dem Statement der Drehbuchautorin und des Regisseurs vom Montagabend. "Wir hätten diese unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, wie wir es bei 'Dark' getan haben. Aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man es plant. So ist das Leben." Ihnen sei bewusst, dass dies Millionen von Fans enttäuschen werde. "Aber wir möchten uns von ganzem Herzen dafür bedanken, dass ihr Teil dieses Abenteuers wart."



Darum geht es in "1899"



Die im Studio Babelsberg gedrehte Serie handelt von einer Gruppe europäischer Emigrant*innen, die im Jahr 1899 mit dem Schiff "Kerberos" von London nach New York aufbrechen, um sich dort ein besseres Leben aufzubauen. Doch der Trip wird schnell zum Albtraum, nachdem sich eigenartige Dinge auf dem Schiff abspielen. In den acht Teilen werden die Hintergründe der Passagier*innen erzählt, die allesamt Geheimnisse verbergen. Dabei ist auch männliche Homosexualität ein Thema, die Ende des 19. Jahrhunderts noch als Tabu bzw. Straftat galt. Konkret geht es um eine Dreiecksgeschichte mit Ángel (gespielt vom aus "Élite" bekannten Darsteller Miguel Bernardeau), Ramiro (José Pimentão) und Krester (der aus "The Rain" und der neuen Staffel von "Borgen" bekannte Lucas Lynggaard Tønnesen).

Die Mystery-Serie hatte es in vier Tagen in 90 Ländern in die Serien-Top-Ten geschafft und war damit erfolgreicher als "The Crown". Dabei schaffte es "1899" auch in mehreren Staaten, die Homosexualität kriminalisieren, an die Spitze der Netflix-Charts (queer.de berichtete). Umso überraschender kommt das Aus.

Fans zeigten sich in sozialen Medien über das jähe Ende schockiert. In einer Petition fordern sie eine Fortsetzung: "Nach der ersten Staffel gibt es viele unbeantwortete Fragen und einen großen Cliffhanger am Ende der letzten Episode. Wir wollen, dass die Sendung weitergeht und die Geschichte ein richtiges Ende erhält", heißt es in der Petition, die binnen zwölf Stunden von mehr als 13.000 Menschen unterzeichnet wurde. (spot/cw)