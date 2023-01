Ist David Geffens neuer Freund ein früherer Pornodarsteller?

David Geffen zeigte sich an Weihnachten mit seinem mutmaßlich neuem Freund (Bild: Instagram)

Der offen schwule Musik- und Filmproduzent David Geffen hat sich an Weihnachten auf Instagram mit einem Mann gezeigt, den Nutzer*innen als "Medienpersönlichkeit" Donovan Michaels identifizierten. Der Eintrag war mit dem Text "Merry Christmas indeed" versehen. Der 79-Jährige präsentiert sich ansonsten in sozialen Medien auf seiner 138 Meter langen Gigayacht "Rising Sun" immer wieder gerne mit Filmstars wie Julia Roberts oder Orlando Bloom und Popsängerinnen wie Beyoncé oder Katy Perry.



Donovan Michaels spielte laut dem schwulen Pornoportal Str8upGayPorn 2014 und 2015 in mehreren Szenen des Pornolabels Randy Blue als "Powertop" mit, damals unter dem Namen Brandon Foster. Nachdem in sozialen Medien die Spekulationen über den Partner Geffens begannen, wurde das Bild auf Geffens Instagram-Seite gelöscht.



Brandon Foster während seiner aktiven Pornozeit auf einem Promofoto (Bild: Randy Blue)

Das Foto verbreitete sich jedoch in sozialen Medien rasend weiter. Ein Twitter-Nutzer kommentierte es etwa mit den Worten: "Ich und mein Geschäftspartner Benji." Er spielte damit auf Beverly Leslie an, eine vom im Oktober verstorbenen Leslie Jordan gespielte Figur in "Will & Grace". Leslie war in der US-Sitcom ein konservativer Bekannter von Karen Walker (Megan Mullaly), der seine Homosexualität leugnete, aber immer wieder mit einem jüngeren und gut aussehenden "Geschäftspartner" auftauchte.



Geffen hatte offenbar bereits in der Vergangenheit mit Pornostars Kontakte gehabt. Während des Verfahrens wegen Erpressung gegen Pornodarsteller Jarec Wentworth 2015 sagte etwa Mitdarsteller Justin Matthews aus, dass Geffen eine Rechnung für seine Zahnarztbehandlung beglichen habe.



In der Vergangenheit hatte sich Geffen immer wieder mit jüngeren Männern gezeigt. So nahm er 2009 mit seinem damaligen Freund, dem 26-jährigen Surfer Jeremy Lingvall, am Staatsbankett von Präsident Barack Obama teil.



David Geffen hatte als Musikproduzent Stars wie Cher, Guns N' Roses oder John Lennon unter Vertrag. 1994 gründete er gemeinsam mit Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg das Filmstudio DreamWorks SKG ("Der Soldat James Ryan", "Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall", "Transformers"). Der offen schwule Produzent ist auch ein prominenter Philanthrop, der unter anderem Aids-Organisationen großzügig unterstützt. Sein Vermögen wird auf acht Milliarden US-Dollar geschätzt. (cw)