"Glücksrad" mit Thomas Hermanns startet noch im Januar

Heute, 12:02h,

Der Privatsender RTL Zwei wird am 26. Januar um 20.15 Uhr die erste Folge der "Glücksrad"-Neuauflage ausstrahlen. Bereits ab dem 19. Januar wird die Sendung zahlenden Kundinnen und Kunden im Streamingportal RTL+ zur Verfügung gestellt.



Drei neue Folgen der Spielshow sind bereits im September aufgezeichnet worden. Moderieren wird dieses Mal der schwule Komiker Thomas Hermanns an der Seite von Sonya Kraus, die bereits zwischen 1998 und 2002 Assistenten des Moderators Frederic Meisner gewesen war. Hermanns war erst letzten Monat in den Jubiläumssendungen "30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends of Quatsch" sowie "30 Jahre Quatsch Comedy Club – Bye, Bye Thomas" in der Primetime von ProSieben zu sehen (queer.de berichtete).

Ein R wie Richard, bitte!

Insgesamt werden beim neuen "Glücksrad" neun Kandidat*innen in drei Runden gegeneinander antreten. Die Bruttolaufzeit beträgt zweieinviertel Stunden. Danach gibt es noch "das große Champions-Finale". Wie schon in vorherigen Ausgaben der Show entscheidet das Drehen am Rad darüber, welcher Geldbetrag derjenigen Person gutgeschrieben wird, die einen Konsonanten errät. Am Rad wird es auch wieder ein Bankrott-Feld geben, mit dem alles erspielte Geld verloren geht. Auch das Kaufen von Vokalen wird erneut möglich sein.



"Glücksrad" ist nach "Ruck Zuck" die zweitälteste tägliche Gameshow im deutschen Fernsehen, galt aber als die mit Abstand erfolgreichste. Ursprünglich lief die Sendung seit 1988 auf Sat.1, Moderatoren waren Frederic Meisner und Peter Bond, als anfangs schweigsame "Buchstabenfee" agierte Maren Gilzer. Die Spielshow wanderte später zu Kabel Eins und dann zum inzwischen eingestellten Quizsender 9Live. Zwischen 2016 und 2017 zeigte der Kabelsender RTLplus (heute RTLup) neue Folgen mit Jan Hahn und Isabel Edvardsson. (dk)