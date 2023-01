"Stranger Things"-Star Noah Schnapp outet sich als schwul

Heute, 03:17h, noch kein Kommentar

Der Schauspieler Noah Schnapp, der in der Netflix-Serie "Stranger Things" den schwulen Teenager Will Byers verkörpert, hat sich am Donnerstagabend (Ortszeit) geoutet. "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich gesagt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang ängstlich im Schrank war, war alles, was sie sagten: 'Wir wissen es'", schrieb der 18-Jährige zu einem TikTok-Video.



In dem kurzen Clip bewegt Schnapp seine Lippen zu einer Audioaufnahme: "Weißt du, was es nie war? So ernst. Es war nie so ernst. Ehrlich gesagt, wird es nie so ernst sein." In der Bildunterschrift scherzte der junge Schauspieler: "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte."



Innerhalb weniger Stunden erhielt das Video bereits fast vier Millionen Likes und knapp 200.000 Kommentare, in denen ihm User*innen zum Coming-out gratulierten.

Schnapps Rolle ist ebenfalls schwul

Erst vor einem halben Jahr hatte Schnapp bestätigt, dass seine "Stranger Things"-Figur Will Byers schwul und in den besten Freund Mike Wheeler (Finn Wolfhard) verliebt ist. "Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike hat. Das haben sie in den letzten Staffeln absichtlich hervorgehoben", sagte der Schauspieler im Juli 2022 im Interview mit "Variety" (queer.de berichtete).



In der zuletzt von Netflix veröffentlichten vierten Staffel der Science-Fiction-Mysteryserie habe er Will als Jungen gespielt, "der seinen besten Freund liebt, aber sich fragt, ob er akzeptiert wird oder nicht", so Schnapp. Insbesondere in einer Szene im zweiten Teil der jüngsten Staffel zeigt Will bei einem Gespräch auf dem Rücksitz eines Lieferwagens seine Zuneigung zu Mike.



Dieses Gespräch zwischen Will (li.) und Mike zählt zu Wills Schlüsselszenen (Bild: Netflix)

Bereits seit dem Start der Serie hatte es in sozialen Netzwerken Spekulationen um die sexuelle Orientierung von Will gegeben. Schnapp hatte sich bereits kurz nach Veröffentlichung der ersten Staffel 2016 dazu geäußert: Auf Instagram schrieb er damals, dass es für ihn nebensächlich sei, ob Will schwul ist oder nicht. "'Stranger Things' ist eine Serie über ein paar Kids, die Außenseiter sind und einander gefunden habe, weil sie gemobbt worden sind. Macht es jemanden schwul, wenn er sensibel ist oder ein Außenseiter oder ein Teenager, der Fotografie liebt oder ein Mädchen mit roten Haaren und großer Brille? Ich bin erst zwölf, aber ich weiß, dass wir alle nachvollziehen können, wie es ist, anders zu sein."2019 erklärte er dann auf eine Interview-Frage zur sexuellen Orientierung seiner Figur: "Das kann man so oder so interpretieren" (queer.de berichtete). Anlass war eine Aussage von Mike in der dritten Staffel, der zu Will sagte: "Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst."

Fünfte und letzte Staffel soll voraussichtlich kommen

Die Netflix-Serie "Stranger Things", die aus der Feder der Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer stammt, spielt in den 1980er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins im US-Bundesstaat Indiana. Im Mittelpunkt stehen vier befreundete Jungen und das mysteriöse, plötzlich aufgetauchte Mädchen Elfi, das über psychokinetische Fähigkeiten verfügt. Ausgehend von der Suche nach einem der Freunde, der zu Beginn der ersten Staffel verschwindet, kommen die Kinder übernatürlichen Ereignissen und geheimen Experimenten der Regierung auf die Spur. Die Serie wird laut den Duffer-Brüdern voraussichtlich mit einer fünften Staffel enden.



Noah Schnapp spielte in allen bisherigen Staffeln mit und wurde 2017 zusammen mit seinen Mitschauspieler*innen mit einem Screen Actors Guild Award für das beste Ensemble einer Dramaserie ausgezeichnet. Für seine Rolle erhielt er zudem 2018 den MTV Movie Award in der Kategorie "Verängstigste Darbietung". (cw)