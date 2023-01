RTL startet Spin-off von "Prince Charming"

In Staffel vier sah sich Fabian nach einem Partner um – und schluckte kräftig (Bild: RTL)

Heute, 10:52h, noch kein Kommentar

RTL will in diesem Jahr einen Ableger von "Prince Charming" drehen lassen. Die neue Show soll den Titel "Charming Boys" tragen und wie die Originalsendung im Streamingportal RTL+ gezeigt werden. "Hier gehen Charming-Allstars und neue Boys auf Flirtkurs!", so die Ankündigung des Kölner Medienhauses. "In traumhafter Kulisse wollen sie auf atemberaubenden Dates den Richtigen finden."



Die Kölner Produktionsfirma Seapoint hat deshalb auf ihrer Website castingfueralle.de einen Aufruf gestartet: "Du willst ein Charming Boy werden? Bewirb dich jetzt", heißt es dort.



Gesucht werden demnach Singles "im Alter von Mitte 20 bis Ende 30", die 2023 das "Liebesabenteuer" ihres Lebens antreten wollen. "Du hast Lust auf traumhafte Dates vor malerischer Kulisse, verführerische Flirts und die Chance auf die ganz große Liebe? Du hast Lust auf ausgelassene Partys in einer luxuriösen Villa mit einer Gruppe flirthungriger Single-Männer? Dann bist du hier genau richtig!", so Seapoint. Für den Dreh müssen die Bewerber im Sommer ungefähr drei Wochen Zeit einplanen.



Außerdem läuft derzeit ebenfalls das Casting für die dritte Staffel von "Princess Charming", dem lesbischen Ableger der Show. "Erlebe traumhafte Dates, verführerische Flirts, emotionale Höhepunkte und nutze die Chance, dich Hals über Kopf zu verlieben!", heißt es im dem Castingaufruf.

Das als bislang einzige Datingshow mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete "Prince Charming" basiert auf dem achtteiligen amerikanischen Format "Finding Prince Charming", das allerdings wenig erfolgreich war: Es wurde 2016 bereits nach einer Staffel eingestellt. Im Vergleich zur deutschen Version war das US-Original sehr viel steifer im Stil, gleichzeitig aber auch auf aggressive Auseinandersetzungen ausgelegt, die man in der deutschen Version vergeblich sucht. Zudem gab es mit Lance Bass einen Moderator. Das US-Original ist ebenfalls auf RTL+ zu sehen – in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Nach dem Erfolg des deutschen Ablegers gab es auch nationale Versionen in Dänemark, den Niederlanden und Polen.



Bislang sind vier deutsche Staffeln von "Prince Charming" erschienen. In der ersten Staffel agierte Nicolas Puschmann als Prinz, der sich Lars Tönsfeuerborn als seinen Liebsten aussuchte. In der zweiten Staffel wählte Alexander Schäfer Lauritz Hofmann aus. In Staffel drei war Prinz Kim Tränka von Maurice Schmitz am meisten beeindruckt. In Staffel vier entschied sich Fabian Fuchs für den Modestudenten Sebastian. Zwar dateten einige der Paare eine Weile, inzwischen haben sich aber alle wieder getrennt.



Bei "Princess Charming" gab es bislang zwei Staffeln. Zum Auftakt wählte Rechtsanwältin Irina Schlauch Lou als ihre Liebste aus. In Staffel zwei entschied sich Hanna Sökeland für Jessica. Hanna und Jessica sind noch immer zusammen. Die erste Staffel wird derzeit davon überschattet, dass eine Kandidatin einer Mitbewohnerin einen sexuellen Übergriff vorwirft (queer.de berichtete). (dk)