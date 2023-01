Eigentlich wollte Ben [Name geändert; Anm. d. Red.] nur einen schönen Abend mit seinem Kumpel in der Marburger Innenstadt verbringen. Doch auf dem Nachhauseweg wurde der Student Opfer eines grausamen Verbrechens: Zwei Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren schlugen ihn mit einer Eisenstange nieder – bis er bewusstlos war.



Die beiden mutmaßlichen Täter hätten Ben, so sein Rechtsanwalt Dr. Jannik Rienhoff gegenüber queer.de, bereits zuvor beobachtet, wie er tanzend durch die Straßen gelaufen sei. Als sie dann aufeinandertrafen, hätten sie Ben nach einer Zigarette gefragt. Doch als dieser die Kippe drehte, wendete sich das Gespräch plötzlich in eine andere Richtung. Vorwurfsvoll sollen die beiden Ben gefragt haben, ob er denn schwul sei, da sein Tanzen "schwul" ausgesehen hätte.

Ben wurde am Tatort bewusstlos zurückgelassen

Nach Darstellung des Anwalts schnappten sich die beiden Jugendlichen eine Eisenstange und schlugen sie Ben mit Gewalt auf den Kopf. Dabei sollen sie sinngemäß gerufen haben: "Wir schlagen dich so lange, bis du aufhörst schwul zu sein! Dann bist du endlich geheilt!" Anschließend sei Ben bewusstlos gewesen, dann aber noch mal kurz aufgewacht. In diesem Moment hätten die beiden Jugendlichen noch mal auf ihn eingetreten und seien dann vom Tatort geflohen. Ben ließen sie schwerverletzt zurück.



Ende Februar beginnt nun – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – der Prozess vor dem Jugendschöffengericht. Auch wenn es im Jugendrecht keinen fest definierten Strafrahmen wie bei Erwachsenen gibt, rechnet Dr. Jannik Rienhoff damit, dass die beiden mutmaßlichen Täter zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Schließlich lautet die Anklage nicht nur auf gefährliche Körperverletzung, sondern auch auf versuchten Mord.

Das homofeindliche Tatmotiv wird von der Polizei verschwiegen

Für das Opfer sei aber nicht die Strafhöhe wichtig, sondern dass anerkannt werde, was ihm widerfahren ist, so sein Anwalt. Denn auch eine Strafe werde den Vorfall nicht ungeschehen machen, Ben leide bis heute unter der Tat der Jugendlichen. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt sei er noch immer auf Medikamente angewiesen und befinde sich in psychotherapeutischer Behandlung.



Was verwundert: In ihrer Pressemitteilung vom 20. Juni 2022 informierte die Marburger Polizei nicht über den queerfeindlichen Hintergrund des Vorfalls. Dr. Jannik Rienhoff hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Polizei dies bewusst entschieden habe, um die Stadt Marburg nicht mit Homophobie in Verbindung zu bringen, so habe er es von einem Zeugen gehört. Die Pressestelle der Marburger Polizei war am Freitagnachmittag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.



Die Stadt Marburg bietet Ben Unterstützung an



Immerhin stand die Pressesprecherin der Stadt Marburg für einen Austausch zur Verfügung. Gegenüber queer.de erklärte Patricia Grähling: "Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg und Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies persönlich sind schockiert über diese abscheuliche Gewalttat. Sein ganzes Mitgefühl gilt dem Opfer dieses abscheulichen Angriffs. Sofern der Betreffende es wünscht, unterstützen wir gerne, wo wir können."



Zudem sicherte Grähling:zu: "Die Stadt Marburg wird dazu auch selbst Kontakt zum Anwalt aufnehmen und Unterstützung anbieten. Sowohl Oberbürgermeister Spies persönlich als auch die Antidiskriminierungsbeauftragte Saba Kidane stehen für eine vertrauliche Kontaktaufnahme jederzeit zur Verfügung."



Die Stadt Marburg engagiere sich zudem bereits seit vielen Jahren "sehr nachdrücklich gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, darunter auch Homo- und Transphobie". Zudem spiele Gewaltprävention eine wichtige Rolle in der Marburger Sicherheitspolitik.



Am Samstag, den 14. Januar 2023 um 14 Uhr veranstaltet die Rosa Liste Marburg vor dem Erwin-Piscator-Haus (Philipps-Universität Marburg, Biegenstraße 15) eine Kundgebung gegen Queerfeindlichkeit. Der Mordversuch ist nicht der Anlass, er soll aber thematisiert werden.

