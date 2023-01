Hockey-WM: Deutscher Kapitän will Regenbogenbinde tragen

Kapitän Mats Grambusch, hier bei der EM 2019 in Antwerpen, will dieses Jahr bei der Hockey-WM nicht nur um den Titel mitkämpfen, sondern auch ein Zeichen für Menschenrechte setzen

Der deutsche Feldhockey-Kapitän will bei der Weltmeisterschaft in Indien die Regenbogenbinde tragen. Ein entsprechender Antrag sei vom Weltverband Fédération Internationale de Hockey (FIH) genehmigt worden, bestätigte Bundestrainer André Henning gegenüber dem Deutschlandfunk.



"Uns geht es um die echte Regenbogenbinde und nicht um die weichgespülte Kompromisslösung", so Henning mit Blick auf den Streit um die One-Love-Binde bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Katar. Die symbolische Binde, mit der die Nationalmannschaft um Manuel Neuer unter anderem gegen Homophobie und Antisemitismus Stellung beziehen wollte, war im November 2022 vom Weltverband FIFA verboten worden (queer.de berichtete).



"Mir persönlich ist das sehr wichtig", sagte Henning weiter. Er sei stolz auf seine Mannschaft, dass sie sich positionieren wolle. Das Team präsentiere damit Haltung. Der Coach verwies auch darauf, dass Kapitän Mats Grambusch die Binde in der Bundesliga für seinen Verein Rot-Weiss Köln schon seit einiger Zeit trägt. "Das ist Normalität. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich die Diskussion anguckt, ist es immer noch sehr, sehr wichtig."

"Das ist eine Haltung für Menschenrechte"

Er sehe die Binde auch nicht als politisches Statement: "Das ist eine Haltung für Menschenrechte, für Gleichheit, für Diversität. Ich weiß nicht, ob so eine Art von Haltung wirklich politisch ist." Der Trainer verwies darauf, dass es auch im Fußball Engagement gegen Rassismus gebe. "Wenn das möglich ist, muss es natürlich auch auf allen Ebenen möglich sein", so Henning. "Dafür sind wir verantwortlich im Sport. Der Sport kann eine große, vorbildhafte Rolle haben."



Die 15. Feldhockey-WM findet vom 13. Januar bis zum 29. Januar im Hockey-Stadion von Bhubaneswar statt. Hennings Team trifft in der Vorrunde in Gruppe B auf Japan (14. Januar), Belgien (17. Januar) und Südkorea (20. Januar). Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele live. Deutschland konnte die Weltmeisterschaft bislang zwei Mal – in den Jahren 2002 und 2006 – gewinnen. (dk)