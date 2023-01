Noah Schnapp witzelt über sein Coming-out

Noah Schnapp im neuen Video

Heute, 13:48h, noch kein Kommentar

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Noah Schnapp verarbeitet sein Coming-out vom Donnerstag mit Humor. Eine Freundin des 18-Jährigen veröffentlichte nur wenige Stunden später ein bereits mehr als sieben Millionen Mal geklicktes Video, in dem Schnapp mit mehreren Gleichaltrigen angeblich geschockt auf die Nachricht seiner Homosexualität reagiert. Das kurze Filmchen wurde schon mehr als 18.000 Mal kommentiert.



Das nur siebensekündige Video basiert auf dem umstrittenen "Fake Celebrity Death"-Trend, in dem Menschen auf TikTok den angeblichen Tod eines Promis verkünden und die Reaktion von anderen filmen. In dem vorliegenden Video sagt ein Teenager: "Noah Schnapp ist mit 18 Jahren schwul." Daraufhin zeigen sich auf einem Sofa sitzende Jugendliche lautstark überrascht. Am Ende ist Schnapp zu sehen, wie er in vorgespieltem Schock die Hände über den Kopf zusammenschlägt.



Schnapp hatte sich am Donnerstag ebenfalls auf TikTok als schwul geoutet (queer.de berichtete). Er kommentierte das Coming-out mit den Worten: "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich gesagt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang ängstlich im Schrank war, war alles, was sie sagten: 'Wir wissen es'."

Auch Schnapps "Stranger Things"-Figur ist schwul

Erst ein halbes Jahr vor seinem Coming-out hatte Schnapp bestätigt, dass seine "Stranger Things"-Figur Will Byers schwul und in den besten Freund Mike Wheeler (Finn Wolfhard) verliebt ist. "Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike hat. Das haben sie in den letzten Staffeln absichtlich hervorgehoben", sagte der Schauspieler Mitte 2022 im Interview mit "Variety" (queer.de berichtete).



Die Abenteuer von Will, den Schnapp bereits seit 2017 verkörpert, sollen weitergehen: Laut den Serien-Erschaffern Matt und Ross Duffer soll zu den bereits jetzt auf Netflix gezeigten vier Staffeln noch eine fünfte hinzukommen. (cw)