Prince Damien: "Der Dschungel hat mein Leben verändert"

Prince Damien bei seinem Dschungelaufenthalt 2020 (Bild: RTL+)

Heute, 14:01h, noch kein Kommentar

Prince Damien (32) hat 2020 die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gewonnen und wurde somit zum Dschungelkönig. Noch heute ist der Sänger der Meinung, der Dschungel hätte sein Leben verändert. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt der 32-Jährige auf seine Zeit in Australien zurück.



Den Kandidat*innen der 16. Staffel (13. Januar um 21:30 Uhr auf RTL und RTL+ gerade auf ihren Einzug in das Camp vorbereiten, gibt Prince Damien einen Rat mit auf den Weg: "Einfach Spaß haben. Ich habe damals den Dschungel genossen und sah es als kostenlosen Abenteuerurlaub, den RTL bezahlt", sagt er lachend. Sein schönster Moment im Camp sei das gemeinsame Feuermachen gewesen, es sei ein "Zusammengefühl" entstanden. "Endlich war ich Teil einer Gruppe, wo ich dazugehöre, und Spaß haben kann", erinnert er sich.



Im Dschungel habe er sich nur davor gefürchtet, herausgewählt zu werden und frühzeitig ausziehen zu müssen. Australien habe er gar nicht mehr verlassen wollen. "Ich wäre so gerne im Grünen geblieben, hätte weiter Prüfungen gemacht und mich von den heißen Rangern verwöhnen lassen."



Prince Damien flirtete 2020 mit den "heißen Rangern" (Bild: Screenshot RTL)

Noch heute sei der Dschungel fast täglich in seinem Leben vertreten. "Der Dschungel hat mein Leben verändert und deshalb stehe ich manchmal da und wundere mich, wie das alles nur passieren konnte", sagt der Entertainer. Auch sein Privatleben habe sich durch seine Erfahrung zum Guten gewendet. Die Neuerungen der TV-Show, so wie der neue Moderator, heiße er gut. "Ich finde es großartig", sagt er über das neue Moderationsduo. Daniel Hartwich (44) sei zwar von jedem ins Herz geschlossen worden, doch Jan Köppen (39) sei eine "adäquate und gute Besetzung".

Sein zweites Abenteuer in Australien

Ab dem 15. Januar ist Prince Damien in "Dr. Bob's Australien" zu sehen (queer.de berichtete). Der bekannte Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) zeigt ihm und dem Dschungelkönig aus dem letzten Jahr, Filip Pavlović (28), Westaustralien. "Dr. Bob ist hinter den Kulissen noch viel nahbarer und noch viel witziger als in den Shows", sagt Prince Damien über das Wiedersehen. Er würde sich jederzeit von ihm adoptieren lassen.



"Neben vielen Fakten über die Natur lernte ich von Dr. Bob vor allen Dingen den Moment zu genießen und mich auch zwischenmenschlich zu öffnen", schwärmt der Australien-Fan. Der 72-jährige Dschungelcamp-Liebling habe ihm damals abseits der Kameras das Versprechen gegeben, ihm "seine Tiere" zu zeigen, sollte er herausfliegen. Bis zum zweiten Besuch in Australien blieb das allerdings nur ein Traum.



"Jetzt einen kompletten Urlaub mit Dr. Bob und auch noch meinem Liebling Filip zu machen, war so, als hätte ich bei 'Wünsch dir was' gewonnen", sagt Prince Damien. Auch am Dschungelcamp würde er heute "sofort und ohne Zweifel" wieder teilnehmen. "Ob ich wieder weit kommen würde? Ich denke nicht."



Prince Damien hatte als Dschungelcamp-Kandidat 2020 auch über sein Liebesleben gesprochen: "Als Teenager habe ich mit dem Tanzen angefangen, weil ich auf ein Mädchen stand. Sie hatte nie Zeit für mich, war immer tanzen und hatte einen anderen Freund. Und dann gab es beim Tanzen einen Jungen, den fand ich richtig interessant", erzählte er damals im Camp. Dann habe er gedacht: "Okay, ich bin schwul." Aber dann seien wieder Mädchen in sein Leben "gelaufen". (spot/cw)