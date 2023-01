Homophobe Beleidigungen in Hamburg: Polizei sucht Zeug*innen

calvinbasti / flickr) Am Wochenende kam es in Hamburg zu einem homosexuellenfeindlichen Übergriff – jetzt wird der Täter gesucht (Bild:

Die Hamburger Polizei sucht nach einem homophoben Übergriff am Samstagabend im Stadtteil St. Pauli nach Zeug*innen. Nach Angaben der Behörde griff ein bislang unbekannter Mann einen 29- und einen 35-Jährigen an.



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die beiden Männer gegen 23.15 Uhr auf dem Weg von der Reeperbahn zur Talstraße unvermittelt vom Täter bespuckt und offensichtlich homophob beleidigt. Im Anschluss daran forderte der Unbekannte augenscheinlich Passant*innen auf, ihn bei seinem Handeln zu unterstützen, was jedoch zu keiner Reaktion der angesprochenen Personen führte.



Nachdem die Geschädigten ein Lokal in der Talstraße betreten hatten, entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Obwohl die Beamt*innen eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen einleiteten, konnten sie den gesuchten Mann nicht finden.

Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Verdächtigen folgendermaßen: Er soll zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er trug demnach kurze schwarze Haare, ein Tattoo am Hals und war mit einem roten Pullover bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird als "verwahrlost" beschrieben.



Die Polizei bittet Zeug*innen, die Hinweise zu dem verdächtigen Mann geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt 7 (LKA 7). (pm/cw)