Von Björn Koll

Heute, 07:52h,

Manfred Edgar Salzgeber wurde am 10. Januar 1943 in Łódź geboren. In seinen offiziellen Papieren stand allerdings noch Litzmannstadt, und den Edgar hatte er von seinem Vater Edgar Salzgeber, einem Russlanddeutschen, der als Zahnarzt in der Adolf-Hitler-Straße 97 arbeitete und den Krieg nicht überleben sollte. Irgendwie gelangte Manfred mit Mutter und Großmutter nach Stuttgart, wo er sich als Flüchtlingskind und "Reingeschmeckter" nie wohlgefühlt hat. Sein Fluchtort war das Dunkel des Kinosaals und seine erste Filmbildung der Filmkanon der 1950er und 1960er Jahre. Ob Heimatfilm oder Ami-Ware – er hatte sie alle gesehen und berichtete gerne, wie sehr ihn "die Titten von Gary Cooper" geprägt haben. In seinem Drehbuch "Jugendvorstellungen", das es hier bei Salzgeber zu Lesen gibt, erzählt Manfred von seiner Kinobegeisterung und wie eine Gruppe von jungen Menschen ein anderes Kino erfinden wird, das nicht nur von den Regeln des Kommerzes bestimmt wird.



Manfred schmiss mit 17 das Gymnasium, nahm Schauspielunterricht, jobbte auf dem Bau und beim Buchgrossisten Umbreit und absolvierte dann bis 1965 eine Lehre als Buchhändler in der Buchhandlung Friedrich Stahl in Stuttgart. Im gleichen Jahr und im Alter von 22 ging er nach West-Berlin und arbeitete bis 1973 in der Marga Schoeller Bücherstube. Parallel engagierte er sich bei den damaligen Freunden der Deutschen Kinemathek e.V., die ihre monatlichen Veranstaltungen im Studio der Akademie der Künste nach und nach ausweiteten. Er initiierte die Nachtvorstellungen im Kino Bellevue am Hansaplatz (heute das Grips-Theater) und entdeckte im Sommer 1969 in der Welserstraße 25 die Bayreuther Lichtspiele, die zum Verkauf standen. Zusammen mit Heiner Roß organisierte er den Kauf des Kinos für die Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. über ein Darlehen seiner Mutter, und am 3. Januar 1970 wurde das Arsenal eröffnet.

Gründer eines der ersten deutschen Programmkinos



Manfred Salzgeber mit Mickey-Mouse-Kappe (Bild: Salzgeber / Moritz de Hadeln)

1970 war Manfred an der Gründung des Internationalen Forums des Jungen Films – das mal als Gegenfestival zur Berlinale gedacht war – und bis 1977 an dessen Programmauswahl beteiligt. Er verließ 1977 die "Freunde" und das "Forum" nach einem Streit um einen Film. Und vielleicht war dieser Streit nur der äußerliche Anlass, ein in seinen Augen enges, kleinkariertes und nicht nur dem Film dienendes System zu verlassen, das Manfred später als "Kopienaufbewahrungsanstalt" bezeichnete.



Manfred hatte 1973 – parallel zu seiner Geschäftsführertätigkeit in Wolff's Bücherei – das Bali Kino in Zehlendorf übernommen, das er zu einem "Außenposten des Politkinos der Bundesrepublik und West-Berlin" und einem der ersten deutschen Programmkinos machte. Es folgte 1975 das Tali Kino am Kottbusser Damm (jetzt Moviemento) und dann auch 1978 gemeinsam mit Georg Kloster, Christian Meincke und Knut Steenwerth für kurze Zeit das Yorck Kino. Da war Manfred aber schon auf dem Absprung nach Amsterdam, denn irgendwie hatte er von Berlin und dem damaligen Deutschland im Herbst – dieser als Phase politischer Bösartigkeiten empfundenen Zeit – die Nase voll.



Schwul war Manfred schon immer, und das wurde auch 1970 in "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" mit dem mehrminütigen Filmkuss dokumentiert. Genauso legendär sind auch das erste schwule Bücherregal in der Marga Schoeller Bücherstube oder die Auftritte seines Freundes Alf Boldt, der mit einem Blumenstrauß bewaffnet den Laden stürmte und nach Frau Salzgeber fragte.

Erster Panorama-Leiter der Berlinale

Der 1979 neu ernannte Berlinale-Direktor Moritz de Hadeln war so klug, Manfred gleich 1980 für sein erstes Festival zurück nach Berlin zu holen und ihm die "Info-Schau" ("Abstellkammer des Festivals") zum eigenständigen "Panorama" umbauen zu lassen. Manfred "scoutete" auch für den Berlinale-Wettbewerb und durfte deshalb reisen, Filme entdecken und seiner Vision eines anderen Kinos folgen. In New York entdeckte er "Buddies" von Arthur J. Bressan Jr., den ersten Spielfilm über die Aids-Epidemie, und die Not erkennend versuchte er zu vermitteln und bot den Film (natürlich erfolglos) deutschen Sendern und Filmverleihern an. Notgedrungen organisierte er selbst die Herausbringung des Films, und damit wurde der 30. Oktober 1985 zur Geburtsstunde der Edition Manfred Salzgeber im Sputnik Kino Berlin. Heute nennt der Verleih sich etwas schlichter einfach nur Salzgeber, und selbstverständlich steht der Film "Buddies" digital restauriert zur Verfügung.



Moritz de Hadeln (li.) und Manfred Salzgeber (Bild: Salzgeber)

Verleih- und Festivalarbeit, aber auch seine eigene HIV-Infektion, bestimmten die späten 1980er und frühen 1990er Jahre bis zu Manfreds Tod 1994. Manfred brannte für seine Filme, "die etwas mehr als Tralala wollen". Und Manfred liebte das Publikum und den stunden- oder nächtelangen Austausch über Gesehenes, und er wusste, dass Filme Leben verändern können. Und selbst wenn es nur ein einzelner Mensch gewesen wäre, der vielleicht das Filmerlebnis seines Lebens haben wird: Manfred hätte den Projektor angeworfen oder den Film irgendwie in die Kinos gehievt. Und in diesem Zusammenhang stehen auch eine Reihe seiner pointierten Sprüche: "Ein Film ohne Publikum ist Celluloid", "Auch von einer alten Tunte kann man noch viel lernen" oder "Zugeschissen von den Amis", womit er die Situation des deutschen Kinomarktes (damals wie heute) trefflich zusammenfasst.



Unvergessen ist auch Manfreds Offenheit für Neues, sein ehrliches Interesse an Menschen, sein Pragmatismus, sein Mut zum Risiko und natürlich auch sein durchaus sehr leidenschaftliches Eintreten für die wirklich wichtigen Dinge. Inhaltlich war das eine wilde Mischung, die von Straub-Huillets "Antigone" oder "Der Tod des Empedokles" über eine Reihe von Filmen zu den "Beatniks", Nick Cave in "Ghost … of the Civil Dead", die Experimentalfilmerin Dore O. und Helke Sanders "Befreier und Befreite" bis zu Thomas Mitscherlichs "Reisen ins Leben – Überleben nach einer Kindheit in Auschwitz" reichte. Dazu kam seine Arbeit mit Filmen zum Thema Aids bis zu Derek Jarmans "Blue" im Jahre 1994. "Die Vorstellung, dass Derek Jarman krank in einer kleinen Bude in London hockt und seine Miete nicht bezahlen kann, während die Aidshilfen für Staatsknete Hochglanz-Broschüren drucken lassen, macht mich wahnsinnig", hat Manfred 1993 in einem Interview gesagt.



Das Panorama als Startrampe queerer Filme



In seinem Panorama behandelte er Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme gleichermaßen gut und schuf eine Heimat für ein ganz spezifisches Kino, das sonst im internationalen Festivalkonzert häufig genug übersehen wurde. Dazu gehörten auch von Anfang an Filme von und über Lesben und Schwule(n), und binnen kürzester Zeit entwickelte sich das Panorama zur Startrampe queerer Filme und zum Treffpunkt einer internationalen Gemeinschaft. Dazu trug auch der 1987 gemeinsam mit Wieland Speck gegründete Teddy Award bei.



Manfreds Begeisterung für Filme war im höchsten Maße ansteckend (Bild: Salzgeber / Melenke Böhme)

Reichtümer hat Manfred nie angehäuft, und legendär war zum Monatsende der Gang mit der Kreditkarte zum Geldautomaten, um die maximale Summe von 4.000 DM abzuheben. Bar eingezahlt half die Summe über den Monatswechsel und garantierte die Mietzahlung über das tief im Dispo stehende Konto, denn die Kreditkarte wurde selbst erst zur Monatsmitte abgebucht. Aber auch Schulden scherten Manfred wenig, denn was waren schon unbezahlte Rechnungen bei Kopierwerken, Druckereien oder Untertitelanstalten im Vergleich zu der Vorführung eines Films, den es sonst nicht zu sehen geben würde. Filmverrückt im besten Sinne des Wortes und zumindest ich konnte ihm das auch nie besonders übel nehmen, denn Manfreds Begeisterung für Filme war im höchsten Maße ansteckend. Kulturprojekte aus der privaten Tasche, die eigentlich von den Kinematheken oder der Filmförderung hätte unterstützt werden müssen – aber wer wollte schon in den frühen 1990ern etwas mit queerem Kino zu tun haben?



Er starb wie er lebte



Manfred hatte seine eigenen Prioritäten und dazu gehörte durchaus nach Mitternacht um die Häuser zu ziehen, um in irgendeiner Lederkneipe sein Bier zu trinken. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er nicht auch dort Menschen für Filme begeisterte oder zum Kinobesuch bekehrte. Den nächtlichen Ausflügen in die Szenen gingen in der Regel ausgiebige illegale Sessions am Fotokopierer der Berlinale in der Budapester Straße voraus. Die "Wumme" schaffte riesige Mengen, und "mit Prittstift und Schere" gestaltete Manfred Katalogseiten oder sonstige "Propaganda" für seine Filme und entwickelte eine ganze eigene Ästhetik, die über Jahre das Erscheinungsbild von Salzgeber prägte. Das waren entspannte und glückliche Momente, die nur durch einen vollen Kinosaal oder eine Nacht in New York getoppt werden konnten. Die USA überhaupt, uns damals bei vielen Emanzipationskämpfen voraus, war Sehnsuchtsort und über mehrere Wochen im Jahr ein Stück Heimat.



Über sich selbst, seine eigenen Verletzungen, die fortwährenden Kämpfe und geringe Anerkennung in der Filmbranche sprach Manfred wenig, denn dazu nahm er sich nicht wichtig genug. Oder anders herum: Ein Film und die mit dem Schauen des Films verbundene Erfahrung hatten immer Priorität. Und so ist Manfred auch gestorben. Schwer bepackt mit Filmkopien kam er aus Luxemburg zurück, wo er Aids-Filme gezeigt hatte, und schaffte kaum noch die Treppen in unser Steglitzer Büro hoch, wo er in einem kleinen Zimmer lebte. Mal kurz zum Durchchecken ins AVK (Auguste Victoria Krankenhaus) hieß es, und dann machte er einfach am ganz frühen Morgen des 12. Augusts 1994 die Augen zu und ging.



Björn Koll war bis Ende 2022 Geschäftsführer der Salzgeber & Co. Medien GmbH. Seine Geschäftsanteile übertrug er der Queeren Kulturstiftung, deren Vorstand er ist.