Die diesjährige Dschungelkandidatin Jolina Mennen will mit ihrem Auftritt im Dschungelcamp auch für Akzeptanz von trans Menschen werben: "Ich liebe eine gute Herausforderung. Mir macht es Spaß, über mich selber hinauszuwachsen. Gleichzeitig finde ich es toll, Leuten zu zeigen, wie Transsexualität aussehen kann", sagte die 30-jährige Youtuberin gegenüber RTL. "Ich bin als biologischer Junge zur Welt gekommen, lebe mittlerweile seit sechs oder sieben Jahren als Frau und bin glücklicher, als jemals zuvor. Da einen Berührungspunkt für Deutschland zu schaffen, finde ich sehr, sehr wichtig."



Sie sei sich ihrer Plattform bewusst "und auch der Verantwortung, die ich sowohl für mich, als auch für die ganze Community trage", so Mennen. "Ich glaube, in Deutschland fehlt es uns noch an Repräsentanz." Weiter erklärte die 30-Jährige: "Ein bisschen Normalität zu schaffen, Berührungsängste zu nehmen und Flagge zu zeigen, finde ich ganz, ganz wichtig."

Mennen beklagt gesellschaftliche Transphobie

Laut Mennen sei Transphobie derzeit "ein großes Thema". Es gebe aber auch eine Lösung für das Problem: "Ich glaube, Aufklärung ist der beste Weg, um für Verständnis und Akzeptanz zu sorgen."



Sie selbst mache auch Fehler und sei nur ein Mensch. "Das hat aber nichts damit zu tun, was mein medizinischer Hintergrund ist", so Mennen.



Nach Australien begleitet wurden Mennen von ihrem Ehemann, mit dem sie seit elf Jahren zusammen und seit neun Jahren verheiratet sei. "Er ist und bleibt mein größter Fan und meine stärkste Stütze", sagte die Dschungelkandidatin.



Mennen ist einer der bekanntesten Youtube-Stars im deutschsprachigen Raum. Bereits 2012 begann sie, Blogs und Make-up-Videos zu veröffentlichen. Inzwischen hat sie auf Youtube über 280.000 Abonnent*innen und auf Instagram rund 220.000 Follower*innen. Letztes Jahr sammelte sie erste Erfahrungen im Fernsehen mit ihrer Teilnahme beim RTL-Turmspringen.



In der vierten Staffel des Dschungelcamps 2009 war mit Lorielle London bereits eine trans Frau angetreten. Sie belegte damals den zweiten Platz hinter der Schauspielerin Ingrid van Bergen (queer.de berichtete).



Insgesamt treten in diesem Jahr 16 Kandidat*innen in der 16. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" an, unter ihnen auch das schwule Model Papis Loveday (queer.de berichtete). Die Sendung feiert am 13. Januar um 21.30 Uhr Premiere (auf RTL und RTL+). (cw)