Der Hetzer der Neuzeit

Von Jeja Klein

"Ketzer der Neuzeit" – dieser Titel klingt nach einem Tabubrecher, der wagemutig und ohne Rücksicht auf persönliche Konsequenzen Wahrheiten ausspricht, die Autoritäten zu unterdrücken suchen. Die katholische Kirche etwa verfolgte hunderttausende Abweichler*innen von religiösen Lehrmeinungen. Die Spanische Inquisition wütete vom Hochmittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und damit bis weit in das hinein, was wir Neuzeit nennen – inklusive dabei vollstreckter Todesurteile.



Ganz anders Leonard Jäger: Der junge Mann, der unter besagtem Titel einen Youtube-Kanal betreibt, kann dies weitgehend frei und konsequenzenlos tun. Er verdient damit und mit einem angegliederten Merch-Shop sogar seinen Lebensunterhalt. 190.000 Abonnent*innen verfolgen Jägers selbstgefällige Auftritte in dem Videoportal, zehntausende weitere haben auf Instagram oder TikTok den "Like"-Button gedrückt.



Doch nachdem sich der Wind ein wenig gelegt hat, der die Segel der Querdenken-Bewegung und damit auch die des Youtubers seit 2020 angetrieben hatte, hat sich Jäger neuen Inhalten zugewandt: der Klimagerechtigkeitsbewegung etwa oder dem Umgang mit Russland. Seit einigen Wochen jedoch scheint ihn vor allem ein Thema umzutreiben, ihm womöglich schlaflose Nächte zu bereiten: queere Menschen.

Reißerische Hebammenkunst

"Wie gefährlich ist die Gender-Ideologie?" ist ein Clip übertitelt, ein anderer buhlt mit der Frage "Gibt es bald mehr TRANS-KINDER als normale Kinder?!" nach Klicks. Für Youtube-Formate ist das Clickbaiting mit Schlagzeilen, die dem Stil von Boulevardmedien nachempfunden sind, nichts Ungewöhnliches. Und doch überholt Jäger die traditionell von Konservativen und Rechten bevorzugten Blätter inhaltlich von rechts.



Ein dabei immer wieder eingesetztes Mittel: Volkes Mund soll hier Wahrheit kund tun. Doch will das Volk, das sich Jäger gern an öffentlichen wie halböffentlichen Orten vor die Kamera holt, die Wahrheit nicht von sich aus verkünden, muss ein wenig nachgeholfen werden.



Das ist immerhin seit Sokrates und damit seit den frühsten Kindheitstagen der westlichen Zivilisation ein erprobtes Mittel, um in der Erkenntnis voran zu kommen. Bei dem klassischen Griechen hieß das "Mäeutik" – oder auch "Hebammenkunst". Und so stellt Jäger am liebsten Fragen tief aus der Trickkiste der Provokation, etwa "Ich identifiziere mich jetzt als Frau – könntest du mich schwängern?"



Doch wo Sokrates seine Gesprächspartner*innen noch, niedergeschrieben und überliefert durch seinen Schüler Platon, durch Nachfragen an ihr Wissen zu höherer und abstrakterer Einsicht und zur Aufgabe einfacher, aber irriger Annahmen brachte, geht Jäger am liebsten den umgekehrten Weg.



Hier dienen die bisweilen triumphal gestellten Nachfragen immer dazu, den Ballast von zu viel Nachdenken, zu viel Hinterfragen abzuwerfen. Und zu möglichst simplen Antworten zurück zu gelangen, die dann für diejenigen besonders bequem sind, die in der Gesellschaft sowieso schon einen eher komfortablen Stand haben.



Am einfachsten geht das dieser Tage mit der prekären Existenz transgeschlechtlicher Frauen. Ob sein Gegenüber glauben würde, fragt Jäger etwa, wenn er sage, dass er 1,95 Meter groß oder Schwarz sei – die Antworten lauten "nein". So einfach soll das alles auch bei Fragen von Geschlecht und Identität sein.



Die Befragten versuchen dann manchmal, dem Youtuber ein gewisses Maß an Respekt für jene Minderheiten abzuringen, deren Leben sich mit den einfachen Bedeutungen einfacher Worte wie "Frau" oder "sein" nicht nur nicht so leicht beschreiben, sondern vor allem nicht leben lassen. Sie tun dies meist mit wenig spezifischem Wissen in der Sache, vielleicht eher mit einem Gefühl davon, warum man nicht ungehemmt nach unten treten sollte.



Und natürlich wirkt das vor den vermeintlich simplen Tatsachen, den simplen Wahrheiten, die Jäger so gern in Gestalt von Nachfragen verpackt, hilflos. Doch das Verständnis von Wahrheit, das hier auf Schüler*innen, Rentner*innen oder Fußgänger*innen losgelassen wird, könnte seinerseits in allzu aussichtslose Abwehr geraten. Könnte.



Dann nämlich, wenn Jäger sich ein Gegenüber suchen würde, das diesen zutiefst philosophischen Fragen nach den Widersprüchen oder erst zu entfaltenden, tieferen Bedeutungen der Worte gewappnet ist – was mithin der Grund sein dürfte, dass Jäger es nicht tut.



Reizthema Pädosexualität



Gefundenes Fressen war es da für Jäger, als kurz nach der Ankündigung, dass in Berlin eine schwul-lesbische Kita errichtet werde, in rechten Online-Blasen die Personalie Rüdiger Lautmann wiederentdeckt wurde. Lautmann saß im Vorstand des an dem Projekt beteiligten Vereins der Schwulenberatung Berlin. Inzwischen ist er zurückgetreten (queer.de berichtete).



In den 1990er Jahren hatte der Wissenschaftler zu Pädosexualität publiziert und sich bei seinem Engagement Vorwürfe eingehandelt, verharmlosende und in der Konsequenz gefährliche Theorien zumindest über Teile pädosexuell orientierter Männer zu verbreiten.



Auch, dass sich Lautmann für die Legalisierung solcher sexueller "Kontakte" eingesetzt habe, wird in der Auseinandersetzung behauptet, von dem Wissenschaftler allerdings bestritten. In Medien finden sich jedoch auch ältere Darstellungen, die Lautmann in dieser Hinsicht schwer belasten und gegen die er augenscheinlich nicht rechtlich vorgeht – oder nicht erfolgreich.



In der rechten und Boulevardpresse wurde aus all dem schnell die Behauptung, Lautmann würde im Vorstand der geplanten Kita selbst sitzen, wäre gar an der Durchführung des künftigen Betriebs beteiligt. Grund genug für Jäger, mit seiner Kamera zur Baustelle der Kita zu fahren und Bauarbeiter*innen und Passant*innen vor die Kamera zu holen.



Mit der Falschinformation über Lautmann gelingt es ihm etwa, eine Frau, die sich zu Beginn des Gesprächs für den Schutz von queeren Minderheiten und für Einrichtungen wie die Kita ausspricht, ins Rudern zu bringen. Ein Mann berichtet wütend, er habe auch schon mit Leuten über den Vorgang gesprochen, doch ihm sei nicht geglaubt worden.



Im Zwiegespräch mit einer jungen Frau, die nach der Belastbarkeit der Quelle fragt, ergänzt Jäger faktenwidrig: Auch im "Spiegel" sei über die Vorstandstätigkeit Lautmanns in der Kita berichtet worden. Dann konfrontiert der Youtuber die Passant*innen mit einer Zeitungsüberschrift zum Fall Kentler.



Der Fall sei zwar älter, wie Jäger erwähnt, doch der präsentierte Artikel von 2021. Das mag stimmen. Was der Youtuber aber nicht sagt: Die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen durch Berliner Jugendämter an pädosexuelle Männer, die Kentler initiiert hatte, fand bereits in den 1960er Jahren statt. Doch wer weiß das schon, wenn er spontan vor einer Kamera steht? Wieder geraten die Gesprächspartner*innen ins Stocken.

Und immer wieder das Trans-Thema

Doch bei der belastenden Personalie belässt es der "Ketzer" nicht. Er wechselt das Thema, wobei der Sprung für ihn wegen der speziellen Ausrichtung der Kita kein weiter zu sein scheint: Pubertätsblocker für präpubertäre transgeschlechtliche Kinder.



Und ähnlich wie für schwul-lesbische Kitas die grüne Regierungsbeteiligung im Bund, soll auch diesmal niemand geringeres als die neue Bundesregierung hinter der Sache stecken. Beleg: ein Text im "Regenbogenportal" des Familienministeriums. Der klärt in einfacher Sprache über die Medikamente auf, die den Fortgang der hormonellen Pubertät stoppen und Zeit schaffen für bessere weitere Entscheidungen für oder gegen eine Transition.



Doch anders als von Jäger suggeriert, haben grüne Parteigänger*innen mit dem Text nichts zu tun. Er stammt bereits aus der Legislatur der vorangegangenen Großen Koalition (queer.de berichtete).



Ähnlich wenig substanziell geht es bei Jäger munter weiter: "Wenn Sex mit Kindern LEGAL werden soll", "Kann eine Frau einen Penis haben?", "'Transphobes' Tinder-Date geht schief..." heißen einige der zuletzt veröffentlichten Beiträge, ein anderer "So reagieren Schüler auf den LGBTQ-Wahnsinn...". Es sind Themen, die vor allem auch junge Menschen zu einem Klick verleiten dürfte.



So lässt der Youtuber sich einen 16-Jährigen am Alexanderplatz Passant*innen als "Johanna" vorstellen und Unterschriften einsammeln, um seine vermeintlichen Eltern davon zu überzeugen, ihm eine noch von ihnen untersagte Transition zu erlauben. Im Video zum angeblich bald legalen "Sex" mit Kindern zitiert er Lehrmeinungen auch der Weltgesundheitsorganisation, wonach Kleinkinder ebenfalls schon sexuelle Wesen seien.



Statt aber aufzuklären, dass damit ganz andere psychosexuelle Eigenschaften, Mechanismen und körperlichen Empfindungen gemeint sind als bei der Sexualität von Erwachsenen, greift Jäger einfach wieder auf das Mittel der Lüge zurück.



Alfred Kinsey, der berühmte, 1956 verstorbene US-amerikanische Sexualaufklärer etwa, habe herausgefunden, dass Kinder sexuelle Wesen seien, als er "für seine Forschung Kleinkinder sexuell missbrauchte". Das stimmt zwar nicht so richtig, auch wenn Kinsey bei seinen Forschungen wie viele Pionier*innen der Humanwissenschaften moralische Regeln überschritt und wohl Quellen auf eine Weise verwendete, die heute völlig zurecht schärfsten Protest der Forschungsgemeinschaft nach sich ziehen würde.



Suggeriert wird aber: Wer die These der Existenz kindlicher Sexualität vertritt, tut das eigentlich zur Rechtfertigung eigener sexueller Interessen an Kindern. Dabei tat schon Freud das – viele Jahrzehnte vor Kinsey. Nur war der Österreicher im Gegensatz zum späteren US-Kollegen nicht schwul.



Alles Teil einer Verschwörung?



Kein Wunder, dass der Beitrag dann alles Mögliche wild durcheinander wirft: Sexualpädagog*innen, den Band "Sexualpädagogik der Vielfalt", die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wieder Helmut Kentler oder Filmaufnahmen eines CSD. Angeblich arbeiten solche Kräfte an der Legalisierung der sexuellen Gewalt an Kindern. Letztliches Ziel aber, so Jäger: "Nur, wenn politische Indoktrination jetzt im Klassenzimmer stattfindet, kann morgen eine degenerierte Sklavengesellschaft entstehen".



Degenerierte Sklavengesellschaft? Immer wieder verwandeln sich Jägers an den einfachen Menschenverstand appellierende Beiträge selbst in zumindest recht komplizierte Materie. Der "Kampf gegen Tradition, Glaube und Familie" etwa sei Teil einer Agenda zur Schwächung der Zivilisation – und zur Einführung eines neuen Systems.



"Divide et impera" – teile und herrsche – ruft Jäger seinen vermutlich oft jungen Zuschauer*innen immer wieder als vermeintlich althergebrachte Herrschaftsstrategie verschworener Kreise in Erinnerung. Marxistische Ideologie werde in verschiedene Sozialtheorien gepackt, um die natürliche Ordnung zu zerstören.



Teil davon: "Seit Jahrzehnten stets steigende Scheidungsraten und sinkende Geburtsraten" seien "kein Zufall". Kronzeuge in diesem Video: ein Ex-KGB-Mann. Und der "sollte wissen, wovon er redet", immerhin habe er ja für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet.



Jemand aber, der den "Ketzer der Neuzeit" sanft auf die Gültigkeit dieser Behauptung hin befragt, fehlt. Auch in diesem Clip.

